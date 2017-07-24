В Самаре изменятся маршруты движения общественного транспорта

Напомним, с 26 июля года до 1 октября в связи с реконструкцией Московского шоссе планируется закрыть движение на участке от ул. Киевской до пр. Масленникова (в направлении движения из города). В связи с этим движение маршрутов общественного транспорта будет изменено.
Автобусные маршруты №№ 1, 1к, 46: в направлении ул. Полевой - по своему маршруту; в направлении ул. Авроры - по ул. Мичурина, пр. Масленникова, Московскому шоссе и далее по своим маршрутам.
Автобусный маршрут №37: в направлении ул. Коммунистической - по своему маршруту; в направлении ул. Авроры - по ул. Коммунистической, Московскому шоссе, ул. Киевской, ул. Тухачевского, ул. Гагарина, ул. Революционной, Московскому шоссе и далее по своему маршруту.
Автобусный маршрут №67: в направлении ул. Полевой - по своему маршруту; в направлении ул. Авроры - по ул. Мичурина, Московскому шоссе, ул. Киевской, ул. Тухачевского, ул. Гагарина, ул. Революционной, Московскому шоссе и далее по своему маршруту.
Автобусные маршруты №№ 210, 240: в направлении ул. Полевой - по своему маршруту; в направлении ул. Революционной - по Московскому шоссе, ул. Киевской, ул. Тухачевского, ул. Гагарина и далее по своим маршрутам.
Автобусный маршрут №207: в направлении ул. Полевой - по ул. Партизанской, ул. Тухачевского, ул. Пензенской, ул. Владимирской, ул. Коммунистической, ул. Клинической, ул. Мичурина и далее по своему маршруту; в направлении ул. Революционной - по своему маршруту.
Троллейбусные маршруты №№ 12, 17, 20: в направлении железнодорожного вокзала - по Московскому шоссе, пр. Масленникова, ул. Мичурина, ул. Чкалова, ул. Буянова, ул. Маяковского, ул. Агибалова и далее по своим маршрутам; в направлении ул. Авроры - по ул. Коммунистической, ул. Чкалова, ул. Мичурина, пр. Масленникова, Московскому шоссе и далее по своим маршрутам.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.