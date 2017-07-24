В Самаре изменятся маршруты движения общественного транспорта

Напомним, с 26 июля года до 1 октября в связи с реконструкцией Московского шоссе планируется закрыть движение на участке от ул. Киевской до пр. Масленникова (в направлении движения из города). В связи с этим движение маршрутов общественного транспорта будет изменено.

Автобусные маршруты №№ 1, 1к, 46: в направлении ул. Полевой - по своему маршруту; в направлении ул. Авроры - по ул. Мичурина, пр. Масленникова, Московскому шоссе и далее по своим маршрутам.

Автобусный маршрут №37: в направлении ул. Коммунистической - по своему маршруту; в направлении ул. Авроры - по ул. Коммунистической, Московскому шоссе, ул. Киевской, ул. Тухачевского, ул. Гагарина, ул. Революционной, Московскому шоссе и далее по своему маршруту.

Автобусный маршрут №67: в направлении ул. Полевой - по своему маршруту; в направлении ул. Авроры - по ул. Мичурина, Московскому шоссе, ул. Киевской, ул. Тухачевского, ул. Гагарина, ул. Революционной, Московскому шоссе и далее по своему маршруту.

Автобусные маршруты №№ 210, 240: в направлении ул. Полевой - по своему маршруту; в направлении ул. Революционной - по Московскому шоссе, ул. Киевской, ул. Тухачевского, ул. Гагарина и далее по своим маршрутам.

Автобусный маршрут №207: в направлении ул. Полевой - по ул. Партизанской, ул. Тухачевского, ул. Пензенской, ул. Владимирской, ул. Коммунистической, ул. Клинической, ул. Мичурина и далее по своему маршруту; в направлении ул. Революционной - по своему маршруту.

Троллейбусные маршруты №№ 12, 17, 20: в направлении железнодорожного вокзала - по Московскому шоссе, пр. Масленникова, ул. Мичурина, ул. Чкалова, ул. Буянова, ул. Маяковского, ул. Агибалова и далее по своим маршрутам; в направлении ул. Авроры - по ул. Коммунистической, ул. Чкалова, ул. Мичурина, пр. Масленникова, Московскому шоссе и далее по своим маршрутам.