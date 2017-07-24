В Самаре погиб мужчина, упавший с девятого этажа

В воскресенье, 23 июля, в одиннадцатом часу вечера, по предварительным данным, с девятого этажа дома на Пугачевском тракте в Самаре упал и скончался мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Причины смерти человека и обстоятельства случившегося устанавливаются. Проверку по факту случившегося проводят сотрудники Куйбышевского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области.