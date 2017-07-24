Приемным семьям уделяется особое внимание со стороны губернатора Николая Меркушкина и правительства региона

Президиум генсовета партии "Единая Россия" подвел итоги работы в первом полугодии федеральных партийных проектов "России важен каждый ребенок", "Старшее поколение", "Крепкая семья", "Здоровье — детям", "Единая страна — доступная среда" и "Здоровое будущее".

Как отмечается в сообщении пресс-службы "ЕР", приемным семьям в Самарской области уделяется особое внимание со стороны губернатора Николая Меркушкина и правительства региона. В связи с этим в региональное законодательство внесен ряд изменений и дополнений.

Так, с 1 марта 2017 года увеличилась ежемесячная денежная выплата на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю.

С 1 января 2017 года приемные семьи, воспитывающие трех и более детей (учитывая рожденных (усыновленных) и (или) приемных) приравнены к мерам социальной поддержки, установленным для многодетных семей.

Кроме того, в Самарской области введена единовременная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семье опекуна (попечителя), в приемной или патронатной семье (после получения ими основного общего или среднего общего образования) в размере 5 тыс. рублей.

Формирование позитивного отношения общества к проблеме детей-сирот — одна из задач и партпроекта "России важен каждый ребенок". На момент его старта в России насчитывалось 119 тыс. детей-сирот. В настоящее время детей, которые проживают в интернатных учреждениях и нуждаются в семейном устройстве, около 55 тысяч.

В Самарском регионе партпроект занимается поддержкой кровных семей, которые оказались в социально опасном положении, замещающими семьями, поддержкой ассоциации приемных родителей, а также координацией этой деятельности. В настоящее время ведется мониторинг реформирования учреждений для детей-сирот и переход на семейно-воспитательные группы в них.

"Идет большая работа по доабортному консультированию женщин, работа с общественными организациями по жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также деятельность по популяризации традиционных семейных ценностей и ответственного родительства", — отмечает региональный координатор партпроекта, депутат губдумы Марина Сидухина.

Почти год в регионе работает новый перинатальный центр при Самарской областной клинической больнице им. Середавина. Он оснащен новейшим оборудованием и оказывает помощь роженицам со всей области области с различными патологиями беременности.

В стационаре используются современные технологии для выхаживания новорожденных с весом от 500 г, оборудованы два бокса для рожениц с инфекционными заболеваниями. Рассчитан центр на 130 коек, здесь 10 индивидуальных родовых залов с тремя операционными, а также отделение реанимации и интенсивной терапии для женщин и для новорожденных в педиатрическом блоке.

Партийный проект "Единой России" "Здоровье — детям" контролирует ход строительства и ввод в эксплуатацию перинатальных центров в стране. К началу 2018 года в 30 регионах страны должны открыться 32 перинатальных центра, 16 из них уже работают.