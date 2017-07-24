Приемным семьям уделяется особое внимание со стороны губернатора Николая Меркушкина и правительства региона

Президиум генсовета партии "Единая Россия" подвел итоги работы в первом полугодии федеральных партийных проектов "России важен каждый ребенок", "Старшее поколение", "Крепкая семья", "Здоровье — детям", "Единая страна — доступная среда" и "Здоровое будущее".
Как отмечается в сообщении пресс-службы "ЕР", приемным семьям в Самарской области уделяется особое внимание со стороны губернатора Николая Меркушкина и правительства региона. В связи с этим в региональное законодательство внесен ряд изменений и дополнений.
Так, с 1 марта 2017 года увеличилась ежемесячная денежная выплата на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю.
С 1 января 2017 года приемные семьи, воспитывающие трех и более детей (учитывая рожденных (усыновленных) и (или) приемных) приравнены к мерам социальной поддержки, установленным для многодетных семей.
Кроме того, в Самарской области введена единовременная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семье опекуна (попечителя), в приемной или патронатной семье (после получения ими основного общего или среднего общего образования) в размере 5 тыс. рублей.
Формирование позитивного отношения общества к проблеме детей-сирот — одна из задач и партпроекта "России важен каждый ребенок". На момент его старта в России насчитывалось 119 тыс. детей-сирот. В настоящее время детей, которые проживают в интернатных учреждениях и нуждаются в семейном устройстве, около 55 тысяч.
В Самарском регионе партпроект занимается поддержкой кровных семей, которые оказались в социально опасном положении, замещающими семьями, поддержкой ассоциации приемных родителей, а также координацией этой деятельности. В настоящее время ведется мониторинг реформирования учреждений для детей-сирот и переход на семейно-воспитательные группы в них.
"Идет большая работа по доабортному консультированию женщин, работа с общественными организациями по жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также деятельность по популяризации традиционных семейных ценностей и ответственного родительства", — отмечает региональный координатор партпроекта, депутат губдумы Марина Сидухина.
Почти год в регионе работает новый перинатальный центр при Самарской областной клинической больнице им. Середавина. Он оснащен новейшим оборудованием и оказывает помощь роженицам со всей области области с различными патологиями беременности.
В стационаре используются современные технологии для выхаживания новорожденных с весом от 500 г, оборудованы два бокса для рожениц с инфекционными заболеваниями. Рассчитан центр на 130 коек, здесь 10 индивидуальных родовых залов с тремя операционными, а также отделение реанимации и интенсивной терапии для женщин и для новорожденных в педиатрическом блоке.
Партийный проект "Единой России" "Здоровье — детям" контролирует ход строительства и ввод в эксплуатацию перинатальных центров в стране. К началу 2018 года в 30 регионах страны должны открыться 32 перинатальных центра, 16 из них уже работают.
Последние комментарии
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес