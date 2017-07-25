"Крылья Советов-2" подали заявку на сезон

В понедельник, 24 июля, "Крылья Советов-2" подали заявочный лист на сезон 2017/2018.

Вторая команда "Крыльев Советов" под руководством тренерского штаба Владимира Казакова продолжает подготовку к сезону в лиге ПФЛ зона "Урал-Приволжье". Первый матч "КС-2" проведут в ближайший четверг, 27 июля, в Ульяновске с местной "Волгой". Начало матча в 18:00.

В заявку вошли 22 футболиста. Вратари: Егор Любаков и Богдан Овсянников. Защитники: Илья Ермолаев, Иван Столяров, Владислав Масальский, Денис Лозовик. Полузащитники Артем Ежов, Александр Богомолов, Константин Шамаев, Антон Бобер, Александр Дмитрюк, Илья Вольнов. Нападающие: Егор Рыжов, Илья Бурюкин, Кирилл Косарев, Бахадур Соколов, Эмрах Набатов.

Также за "КС-2" могут быть заиграны 5 игроков, заявленных за основной состав: голкипер Виталий Шильников, защитник Михаил Тихонов, полузащитники Никита Киреев и Геннадий Киселев и форвард Илья Визнович.

Вплоть до игры с ульяновской "Волгой" вторая команда будет готовиться на синтетическом поле клубной базы. В занятии принимают участие все игроки, кроме форварда Ильи Бурюкина, у которого небольшое повреждение. Также с командой тренировался воспитанник "КС-ЦПФ" и экс-игрок "Томи" Дмитрий Осипов, сообщает официальный сайт клуба.