Бывшего футболиста "Сызрань-2003" оштрафовали на 200 тыс. руб. за повторное пьяное вождение

Сотрудниками сызранской прокуратуры 7 июля поддержано государственное обвинение в мировом суде по уголовному делу Александра Ивашина — 22-летнего футболиста "Сызрань-2003", который обвиняется в нарушении ПДД, сообщает syzran-small.ru.

Как следует из материалов уголовного дела, 21 мая, находясь за рулем автомобиля Toyota Corolla в состоянии алкогольного опьянения, Ивашин был задержан сотрудниками ДПС. При этом спортсмен ранее уже был лишен прав на полтора года. Александр был признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на полтора года. Решение суда вступило в законную силу.

В межсезонье сызранский клуб не стал продлевать контракт с Ивашиным.