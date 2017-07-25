Бывшего футболиста "Сызрань-2003" оштрафовали на 200 тыс. руб. за повторное пьяное вождение

Сотрудниками сызранской прокуратуры 7 июля поддержано государственное обвинение в мировом суде по уголовному делу Александра Ивашина — 22-летнего футболиста "Сызрань-2003", который обвиняется в нарушении ПДД, сообщает syzran-small.ru.
Как следует из материалов уголовного дела, 21 мая, находясь за рулем автомобиля Toyota Corolla в состоянии алкогольного опьянения, Ивашин был задержан сотрудниками ДПС. При этом спортсмен ранее уже был лишен прав на полтора года. Александр был признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на полтора года. Решение суда вступило в законную силу.
В межсезонье сызранский клуб не стал продлевать контракт с Ивашиным.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.