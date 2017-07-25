В Большеглушицком районе житель Чапаевска поссорился со знакомым и трижды ударил его ножом

В Большеглушицком районе 54-летнего ранее судимого мужчину подозревают в нанесении ножевых ранений своему знакомому, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Информация о поступление в больницу мужчины с травмами криминального характера была передана медиками в районное ОМВД. При проверке полученных сведений, сотрудники полиции установили личность пострадавшего. Им оказался 32-летний житель с. Большая Глушица. Полицейские установили, что на почве личных неприязненных отношений во время распития спиртных напитков у пострадавшего произошел конфликт со знакомым. Между мужчинами завязалась драка, в результате которой потерпевший получил три проникающих ножевых ранения, два из которых — с повреждением внутренних органов. После случившегося второй участник конфликта скрылся с места происшествия.

В кратчайшие сроки полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался неработающий, ранее судимый житель Чапаевска, который приехал в с. Большая Глушица для решения личных вопросов — оформления земельного участка.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый задержан.