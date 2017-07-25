При ликвидации пожара в ТРК "Вива Лэнд" эвакуировано 200 человек

В понедельник, 24 июля, в 23:46 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в ТРК "Вива Лэнд" на пр. Кирова в Самаре, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в региональном ГУ МЧС.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что в здании ТРК горела серверная на площади 20 кв. метров. Поскольку ТРК является объектом с массовым пребыванием людей, пожару был автоматически присвоен повышенный ранг сложности: "Пожар № 2". В его тушении участвовали 44 человека, которые использовали 12 единиц техники. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, во время тушения из здания было эвакуировано 200 человек. Пострадавших нет. Пожар был полностью ликвидирован в 0:08. Причины возгорания и причиненный ущерб устанавливаются.