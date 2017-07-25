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Пожары Происшествия

При ликвидации пожара в ТРК "Вива Лэнд" эвакуировано 200 человек

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 июля, в 23:46 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в ТРК "Вива Лэнд" на пр. Кирова в Самаре, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в региональном ГУ МЧС.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что в здании ТРК горела серверная на площади 20 кв. метров.

Поскольку ТРК является объектом с массовым пребыванием людей, пожару был автоматически присвоен повышенный ранг сложности: "Пожар № 2". В его тушении участвовали 44 человека, которые использовали 12 единиц техники.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, во время тушения из здания было эвакуировано 200 человек. Пострадавших нет.

Пожар был полностью ликвидирован в 0:08.

Причины возгорания и причиненный ущерб устанавливаются.

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Последние комментарии

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Давно хотел высказаться на эту тему. Как можно было наш цех с потенциально пожароопасным материалом утеплять минватой? класс горючести наших продуктов Г4, т.е. пожароопасны, минваты - Г3, т.е. поддерживает и распространяет горение. Не стали брать материал с антипиреновыми присадки, тот же ППС, вот и итог

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Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!

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Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((

Мария Михайлова 11 декабря 2016 06:57 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

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