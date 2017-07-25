Самарская область вносит свой вклад в реализацию программы "Держава XXI век"

Одним из заметных событий Года экологии в России стали торжественные мероприятия, посвященные подведению итогов реализации национальной комплексной программы "Держава XXI век", приуроченные к 80-летнему юбилею сопредседателя и соавтора программы, члена Общественной палаты РФ V созыва, председателя правления МЭД "Живая планета", академика РАЕН, доктора биологических наук, профессора Н. Н. Дроздова.

Повод оглянуться

Не большой любитель круглых дат, Николай Дроздов в июне отметил свое 80-летие и 60-летие профессиональной и общественной деятельности.

Участие в организации общественных патриотических инициатив стало для Николая Николаевича главным делом. "В этом году я отмечаю две очень важные для меня даты… Это повод оглянуться назад на пять лет — именно 5 лет назад я отчитывался перед вами, мои дорогие друзья и соратники, о проделанной совместно с вами работе, наших успехах, намечал новые ориентиры, строил планы… А теперь пришло время подвести итог этого пятилетия", — так начался его творческий отчет об итогах реализации национальной комплексной программы "Держава XXI век", 2014–2017 годы. Он представил главные проекты программы: "Открытая Арктика", "Знамя Победы", "Самый большой флаг России", "Березовая роща героев России на Поклонной горе", "Первое общественное экологическое телевидение".

В тот день, 27 июня 2017 года, в Культурном центре главного управления по обслуживанию дипкорпуса при МИД России собрались почетные гости, представители исполнительной и законодательной власти страны и регионов, партнеры, коллеги, соратники, среди которых была и делегация от Самарской области.

Давние связи

С Самарской губернией у Николая Дроздова крепкие связи. В сентябре 2015 года он принял участие в праздновании Дня народов и национальных культур, который проходил в жилом районе "Волгарь", расположенном в Куйбышевском районе Самары. В знойном июле прошлого года в сквере "Победы" в г. Отрадном на открытии первого в России флагштока в честь 75-летия Великой Победы Николай Николаевич, выступая, отметил: "Мы присутствуем при рождении нового патриотического движения, которое набирает силу по всей стране". В рамках программы "Держава XXI век" в Отрадном рядом со стелой "Фронтовые письма" тогда поднялся алый победный стяг — копия легендарного Знамени Победы, водруженного на поверженном Рейхстаге. Этот патриотический проект поддержал глава города А. В. Бугаков, а решение организационных вопросов взял на себя сопредседатель Общественного совета программы "Держава XXI век", председатель Самарского регионального отделения МЭД "Живая планета", депутат думы городского округа Отрадный В. Н. Муратов. Кстати, с его участием в Самарской регионе был реализован еще один проект программы "Никто не забыт — ничто не забыто!". В Кинель-Черкасском районе в преддверии 9 Мая были установлены бюсты Героям Советского Союза В. А. Малышеву, М. С. Майдан, Д. В. Осину, П. А. Елисову.

На юбилейных торжествах Н. Н. Дроздова из Самарской области была делегация, в состав которой входили руководители органов исполнительной власти, крупных компаний, представители регионального отделения Международного экологического движения "Живая планета".

Энергия души

В свои 80 Николай Николаевич полон сил и творческих планов. Он без устали ездит по стране, участвует в реализации крупных социально-экологических проектов. В своем обращении к соратникам накануне юбилея он написал: "Прошедшее пятилетие по праву считаю самой важной вехой моего служения обществу и Отечеству на посту общественного деятеля, просветителя, защитника живой природы и посланника народной дипломатии. В содружестве с другими участниками общественных организаций был реализован колоссальный объем социально значимых мероприятий. Также воплощены в жизнь уникальные культурно-патриотические и экологические проекты, получившие широкий общественный резонанс и поддержку первых лиц государства и руководителей 77 регионов России".

Полноправными партнерами и участниками проектов программы "Держава XXI век" стали и жители Самарской области. И это во многом благодаря тому, что региональное отделение МЭД "Живая планета" возглавляет В. Н. Муратов — человек неравнодушный и деятельный. Владимиру Николаевичу, казалось бы, забот хватает: депутатская работа, руководство ООО "Фирма "Гранит", которой в этом году исполнилось уже 25 лет, членство в различных комиссиях. Однако потребность отдавать энергию своей души людям в нем также высока, как и у Н. Н. Дроздова, да и организаторских способностей не занимать. А что касается таких высоких материй, как гражданское самосознание и служение обществу, так у этих качеств одни корни, которые уходят в историю нашей страны, прошедшей тяжелейшие испытания и не растерявшей людей, способных смотреть на жизнь широко и заботиться о воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.

Растить патриотов

Национальная комплексная программа "Держава XXI век" включает в себя значимые вопросы для страны. Президент РФ В. В. Путин назвал патриотизм единственной национальной идеей. Именно любовь к Родине должна сплотить общество. С книжных страниц она должна перейти в жизнь, стать потребностью. И согласитесь, с тех пор как наше государство уверенно заявило о себе на международной арене, гордость за страну стали испытывать миллионы россиян.

Все акции программы "Держава XXI век" проходили в знаковых местах нашей страны. Центральную роль во всех мероприятиях играют государственные символы. Они олицетворяют Россию, ее мощь и масштаб. Именно поэтому появляются такие проекты, как "Самый большой флаг России". В июне 2014 года на стадионе "Москвич" в столице страны впервые было развернуто полотнище самого большого флага России. Его площадь составила 1052 кв. м.

В день города Москвы в 2014 году военнослужащие первой специальной роты караула Президентского полка пронесли самый большой флаг России по Красной площади столицы. Перед ними во главе колонны из 30 лучших военных оркестров мира прошли члены оргкомитета программы "Держава XXI век", среди которых был и председатель самарского реготделения МЭД "Живая планета" В. Н. Муратов.

Новый рекорд в честь 70-летия Великой Победы был установлен на острове Шпицберген в апреле 2015 года, где на главной площади самого северного российского поселка Баренцбурга были развернуты флаги России, Сербии и Норвегии, а также флаги регионов и социально ответственных компаний. Общая площадь стягов составила более 2000 кв. м.

А накануне Дня России, в июне 2016 года, в Парке Победы, на Поклонной горе, у самого подножия стелы, 500 курсантов МЧС под звуки марша М. И. Глинки "Славься!" развернули полотнище российского флага площадью 2100 кв. м, копию Знамени Победы и Андреевского флага.

Культурно-патриотический проект "Знамя Победы 2015-2020" шагает по стране, собирая молодых граждан России на городских и сельских площадях с единственной целью — объединиться вокруг главных символов государства, отдать дань уважения тем, кому мы обязаны мирным небом над головой.

"Участвуя в таких масштабных событиях, понимаешь, что мы живем в необъятной стране. И несмотря на огромные расстояния, разные национальности, уклады жизни, у всех нас одни ценности, одна Родина и одно желание — видеть Россию процветающей и сильной, — признается Владимир Николаевич Муратов. — И каждый из нас, честно выполняя свой долг перед семьей и обществом, работает на укрепление ее могущества".

А. В. Бугаков, глава городского округа Отрадный:

— Флагшток со знаменем впервые в России поднялся в Отрадном не случайно. Наш город известен своим уважением к прошлому и гордостью за настоящее. Первые строители города вложили в Отрадный всю свою любовь и мечты о мирной жизни. Сегодня горожане создают традиции настоящего и будущего.