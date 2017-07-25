В пяти селах Красноармейского района благоустроят дворы и сделают парковки

Администрация Красноармейского района ищет подрядчиков для ремонта внутридворовых территорий, проездов и парковок в пяти сельских поселениях района. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Самый большой объем работ планируется провести в райцентре — здесь объявлено два аукциона на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт дворовых проездов и обустройство автомобильных парковок на сумму 19 млн и 21 млн рублей.

На работы в селах Кировский, Куйбышевский, Чапаевский власти готовы потратить еще 19,5 млн руб., а в поселке Ленинский -14 миллионов.

Итоги торгов подведут 17 августа.