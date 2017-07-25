Житель Оренбургской области и тольяттинец напали на таксиста

Полицейские задержали 33-летнего жителя Оренбургской области и его безработного ровесника из Тольятти по подозрению в разбойном нападении на таксиста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Поздно вечером 23 июля 30-летний водитель такси сообщил в полицию, что стал жертвой преступления.

По версии полицейских, таксист вез двух подвыпивших пассажиров из Тольятти в Самару. В Красноярском районе мужчины начали угрожать ему, вытащили нож, отобрали мобильник и потребовали ехать в направлении Бузулука. Испугавшись за свою жизнь, водитель притормозил под предлогом заправки машины недалеко от АЗС на 1024 км трассы М-5 и убежал. В это время один из злоумышленников пересел за руль, после чего нападавшие скрылись.

В Красноярском и соседних районах был объявлен план "Перехват". Вскоре полицейские нашли автомобиль и начали преследовать его. Через несколько часов, под утро, инспекторы ДПС Красноярского и Богатовского районов задержали подозреваемых в Бузулукском районе Оренбургской области.

Злоумышленники свернули на проселочную дорогу недалеко от с. Алдаркино, бросили машину и пытались скрыться в селе, где жил родственник одного из них. Здесь их и задержали полицейские.

Одним из задержанных оказался житель Оренбургской области, который имеет свою фирму в Тольятти, а вторым — ранее судимый безработный тольяттинец.

По статье "Разбой" возбуждено уголовное дело.