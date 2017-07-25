Житель Оренбургской области и тольяттинец напали на таксиста

Полицейские задержали 33-летнего жителя Оренбургской области и его безработного ровесника из Тольятти по подозрению в разбойном нападении на таксиста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Поздно вечером 23 июля 30-летний водитель такси сообщил в полицию, что стал жертвой преступления.
По версии полицейских, таксист вез двух подвыпивших пассажиров из Тольятти в Самару. В Красноярском районе мужчины начали угрожать ему, вытащили нож, отобрали мобильник и потребовали ехать в направлении Бузулука. Испугавшись за свою жизнь, водитель притормозил под предлогом заправки машины недалеко от АЗС на 1024 км трассы М-5 и убежал. В это время один из злоумышленников пересел за руль, после чего нападавшие скрылись.
В Красноярском и соседних районах был объявлен план "Перехват". Вскоре полицейские нашли автомобиль и начали преследовать его. Через несколько часов, под утро, инспекторы ДПС Красноярского и Богатовского районов задержали подозреваемых в Бузулукском районе Оренбургской области.
Злоумышленники свернули на проселочную дорогу недалеко от с. Алдаркино, бросили машину и пытались скрыться в селе, где жил родственник одного из них. Здесь их и задержали полицейские.
Одним из задержанных оказался житель Оренбургской области, который имеет свою фирму в Тольятти, а вторым — ранее судимый безработный тольяттинец.
По статье "Разбой" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.
"Руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Такие слова от начальника полиции области больше кажутся иронией. Сомневаюсь, что данная операция была совершена без ведома руководства Сызранской полиции. А учитывая прибыльность дела, врядли начальник Сызранской полиции Андрей Гусаров, большой любитель дорогих автомобилей и особняков на берегу Волги, не был в курсе дел. Кстати, сам полковник А.В. Гринь был переведен в Самарскую область как грамотный специалист по борьбе с коррупцией. И где эта борьба?