Промсвязьбанк и Белгородская область подписали соглашение о сотрудничестве

Председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев и губернатор Белгородской области Евгений Савченко провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает совместную работу банка и администрации региона в улучшении бизнес-климата региона, помощь в развитии малого и среднего бизнеса, внедрение современных финансовых инструментов в работу компаний, повышение финансовой грамотности населения и реализацию социальных и культурных проектов.

"Для Белгородской области новая финансовая возможность — это укрепление нашего экономического, инновационного, предпринимательского потенциала. Особенно я хотел бы подчеркнуть последнее, поскольку банк традиционно сориентирован на поддержку малого бизнеса, на развитие среднего класса. Это для нас очень важно. Плюс реализация крупных проектов", — прокомментировал Евгений Савченко.

Банк уже зарекомендовал себя как надежный финансовый партнер, накопил серьезную экспертизу и в сотрудничестве с администрацией сможет эффективно реализовывать как банковские, так и социальные проекты.

"Банк работает в области около 15 лет. У нас достаточно большой пул крупных клиентов — это "Эфко", "Приосколье", "Белая птица". В регионе почти 5 тысяч юридических лиц и 40 тысяч физических лиц работают с Промсвязьбанком. За эти годы сделано немало позитивных проектов, но я воспринимаю нашу нынешнюю встречу как перезагрузку отношений. Наш банк должен стать еще более доступным для физических лиц с точки зрения цифровых возможностей, и мы для этого прикладываем все усилия. Будем также активно развивать малый и средний бизнес", — отметил Дмитрий Ананьев.