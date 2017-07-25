Промсвязьбанк и Белгородская область подписали соглашение о сотрудничестве

Председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев и губернатор Белгородской области Евгений Савченко провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
Соглашение предусматривает совместную работу банка и администрации региона в улучшении бизнес-климата региона, помощь в развитии малого и среднего бизнеса, внедрение современных финансовых инструментов в работу компаний, повышение финансовой грамотности населения и реализацию социальных и культурных проектов.
"Для Белгородской области новая финансовая возможность — это укрепление нашего экономического, инновационного, предпринимательского потенциала. Особенно я хотел бы подчеркнуть последнее, поскольку банк традиционно сориентирован на поддержку малого бизнеса, на развитие среднего класса. Это для нас очень важно. Плюс реализация крупных проектов", — прокомментировал Евгений Савченко.
Банк уже зарекомендовал себя как надежный финансовый партнер, накопил серьезную экспертизу и в сотрудничестве с администрацией сможет эффективно реализовывать как банковские, так и социальные проекты.
"Банк работает в области около 15 лет. У нас достаточно большой пул крупных клиентов — это "Эфко", "Приосколье", "Белая птица". В регионе почти 5 тысяч юридических лиц и 40 тысяч физических лиц работают с Промсвязьбанком. За эти годы сделано немало позитивных проектов, но я воспринимаю нашу нынешнюю встречу как перезагрузку отношений. Наш банк должен стать еще более доступным для физических лиц с точки зрения цифровых возможностей, и мы для этого прикладываем все усилия. Будем также активно развивать малый и средний бизнес", — отметил Дмитрий Ананьев.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.