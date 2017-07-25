16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Солидарность" вошла в список кредитных организаций, нарушивших нормативы Центробанка РФ Имущество обанкроченного ФИА-банка выставлено на торги Самарские предприниматели могут минимизировать затраты на новую контрольно-кассовую технику RАЕХ сменил прогноз для Кошелев-Банка на негативный Ашот Марьян: "Газбанк обладает крепким фундаментом, который позволит построить успешный международный бизнес"

Банки Финансы

Промсвязьбанк и Белгородская область подписали соглашение о сотрудничестве

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати

Председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев и губернатор Белгородской области Евгений Савченко провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает совместную работу банка и администрации региона в улучшении бизнес-климата региона, помощь в развитии малого и среднего бизнеса, внедрение современных финансовых инструментов в работу компаний, повышение финансовой грамотности населения и реализацию социальных и культурных проектов.

"Для Белгородской области новая финансовая возможность — это укрепление нашего экономического, инновационного, предпринимательского потенциала. Особенно я хотел бы подчеркнуть последнее, поскольку банк традиционно сориентирован на поддержку малого бизнеса, на развитие среднего класса. Это для нас очень важно. Плюс реализация крупных проектов", — прокомментировал Евгений Савченко.

Банк уже зарекомендовал себя как надежный финансовый партнер, накопил серьезную экспертизу и в сотрудничестве с администрацией сможет эффективно реализовывать как банковские, так и социальные проекты.

"Банк работает в области около 15 лет. У нас достаточно большой пул крупных клиентов — это "Эфко", "Приосколье", "Белая птица". В регионе почти 5 тысяч юридических лиц и 40 тысяч физических лиц работают с Промсвязьбанком. За эти годы сделано немало позитивных проектов, но я воспринимаю нашу нынешнюю встречу как перезагрузку отношений. Наш банк должен стать еще более доступным для физических лиц с точки зрения цифровых возможностей, и мы для этого прикладываем все усилия. Будем также активно развивать малый и средний бизнес", — отметил Дмитрий Ананьев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 17:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6