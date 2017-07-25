Промсвязьбанк представляет вклад "Мой доход"

Промсвязьбанк предлагает розничным клиентам рублевый вклад "Мой доход" с повышенными ставками и удобными сроками размещения средств на шесть месяцев или 12 месяцев.
Вклад "Мой доход" доступен в рублях на сроки размещения: 91 день, 181 день и 367 дней. Максимальная ставка по вкладу в рублях - 8% годовых (при открытии в интернет-банке), минимальная сумма рублевого вклада - от 100 тыс. рублей.
По условиям вклада, расходные операции и пополнение не предусмотрены, допустимая пролонгация - не более трех раз.
Промсвязьбанк также повысил ставки по вкладу "Моя выгода" в долларах США. Минимальная сумма вклада - $1 тысяча. Ставка по вкладу - 1,3% годовых при оформлении в офисе банка и 1,55% годовых при открытии в интернет-банке. Срок вклада - 367 дней.
Открыть новый вклад "Мой доход" с повышенными ставками в рублях и в валюте можно в любом из офисов ПСБ или в интернет-банке при наличии у клиента действующего договора дистанционного банковского обслуживания.
Получить подробную информацию о вкладах можно на сайте.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.