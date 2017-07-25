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Промсвязьбанк представляет вклад "Мой доход"

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Промсвязьбанк предлагает розничным клиентам рублевый вклад "Мой доход" с повышенными ставками и удобными сроками размещения средств на шесть месяцев или 12 месяцев.

Вклад "Мой доход" доступен в рублях на сроки размещения: 91 день, 181 день и 367 дней. Максимальная ставка по вкладу в рублях - 8% годовых (при открытии в интернет-банке), минимальная сумма рублевого вклада - от 100 тыс. рублей.

По условиям вклада, расходные операции и пополнение не предусмотрены, допустимая пролонгация - не более трех раз.

Промсвязьбанк также повысил ставки по вкладу "Моя выгода" в долларах США. Минимальная сумма вклада - $1 тысяча. Ставка по вкладу - 1,3% годовых при оформлении в офисе банка и 1,55% годовых при открытии в интернет-банке. Срок вклада - 367 дней.

Открыть новый вклад "Мой доход" с повышенными ставками в рублях и в валюте можно в любом из офисов ПСБ или в интернет-банке при наличии у клиента действующего договора дистанционного банковского обслуживания.

Получить подробную информацию о вкладах можно на сайте.

Гид потребителя

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