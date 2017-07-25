ВТБ24 выпустил 1,6 млн карт платежной системы "Мир"

С момента старта эмиссии ВТБ24 выпустил 1,6 млн карт на базе национальной платежной системы. Основную часть составляют зарплатные карты, спрос на которые обеспечивается бюджетными организациями. Около 20% карт приходится на призывников. Полностью сотрудников всех обслуживаемых бюджетных организаций картами платежной системы "Мир" ВТБ24 обеспечит в начале 2018 года.
В топ-5 регионов по количеству выпущенных ВТБ24 национальных карт входят Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Иркутская, Челябинская и Самарская области.
ВТБ24 приступил к эмиссии карт в начале октября прошлого года. Первый тираж карт был предназначен для обеспечения выплат денежного довольствия военнослужащим осеннего призыва. Позднее банк начал эмиссию национальных карт для представителей бюджетного сектора, а также для открытого рынка.
Карты "Мир" выдаются ВТБ24 в рамках пакетов услуг "Классический", "Золотой" "Платиновый" и "Привилегия". При этом условия обслуживания по картам на базе национальной платежной системы и по картам других платежных систем в рамках этих пакетов идентичны на территории РФ.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.