ВТБ24 выпустил 1,6 млн карт платежной системы "Мир"

С момента старта эмиссии ВТБ24 выпустил 1,6 млн карт на базе национальной платежной системы. Основную часть составляют зарплатные карты, спрос на которые обеспечивается бюджетными организациями. Около 20% карт приходится на призывников. Полностью сотрудников всех обслуживаемых бюджетных организаций картами платежной системы "Мир" ВТБ24 обеспечит в начале 2018 года.

В топ-5 регионов по количеству выпущенных ВТБ24 национальных карт входят Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Иркутская, Челябинская и Самарская области.

ВТБ24 приступил к эмиссии карт в начале октября прошлого года. Первый тираж карт был предназначен для обеспечения выплат денежного довольствия военнослужащим осеннего призыва. Позднее банк начал эмиссию национальных карт для представителей бюджетного сектора, а также для открытого рынка.

Карты "Мир" выдаются ВТБ24 в рамках пакетов услуг "Классический", "Золотой" "Платиновый" и "Привилегия". При этом условия обслуживания по картам на базе национальной платежной системы и по картам других платежных систем в рамках этих пакетов идентичны на территории РФ.