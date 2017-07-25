В Самаре за день угнали две Mazda

В понедельник, 24 июля, в Самаре были похищены два автомобиля Mazda. В Кировском райотделе полиции было зарегистрировано сообщение о пропаже от дома по пр. Карла Маркса, 372 красной четырехлетней Mazda-3.

В Промышленном же районе ночью от многоэтажки по Московскому шоссе, 316 угнали белую Mazda СХ-5 того же года выпуска.

В тот же день полицейские разыскали похитителя 20-летней "девятки", угнанной от дома по ул. Ветлянской, 40. Им оказался 40-летний безработный приятель владельца автомобиля, который отпущен под подписку о невыезде. Похищенное возвращено владельцу.