Николай Меркушкин передал самарскому ТТУ 10 трехсекционных трамваев

Во вторник, 25 июля, губернатор Николай Меркушкин в торжественной обстановке передал самарскому трамвайно-троллейбусному управлению 10 новых трехсекционных низкопольных трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ).

Стоимость контракта на поставку техники — почти 1 млрд рублей. Основную часть средств выделил областной бюджет. Контракт с УКВЗ на поставку десяти трамваев заключен в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Один из "трехсекционников" уже прошел обкатку. Это происходило без пассажиров, в ночное время. "Все показатели отличные. Трамвай полностью устраивает", — поделился один из самых опытных вагоновожатых ТТУ, водитель трамвая 1 класса Игорь Асадуллин, проехавший по ночной Самаре 55 км.

Прежде всего, он уверен, что модель 71-631 придется по душе самарцам и гостям города. В трамвае УКВЗ все продумано до мелочей, особенно удобен трамвай для мам с детьми, пожилых людей, маломобильных групп населения (для последних предусмотрены откидные аппарели и специальные площадки).

У новых вагонов плавный, почти бесшумный ход, в них установлена система кондиционирования, Wi-Fi. Широкие дверные проемы (в салоне 6 дверей — 4 двустворчатых, 2 — одностворчатых) и просторные накопительные площадки позволяют увеличить скорость высадки-посадки.

Модель 71-631 оснащена комплексной цифровой информационной системой, включающей в себя автоинформатор, громкоговорящую связь, маршрутные указатели, информационное табло — "бегущую строку". До мелочей продумана система безопасности: помимо видеонаблюдения, в трамваях есть аварийные выходы, кнопки вызова водителя и кнопки для аварийного открытия дверей.

Рабочее место водителя также разработано в соответствии с эргономическими требованиями. Например, встроенная система диагностики оборудования позволяет во время движения контролировать работоспособность всех узлов транспортного средства.

Игорь Асадуллин резюмирует: управлять новым трамваем приятно. "Уверен, когда у водителя хорошее настроение, пассажиры это замечают и тоже получают удовольствие от поездки", — говорит вагоновожатый.

Губернатор Николай Меркушкин лично оценил качество сборки трамвая УКВЗ и убедился, что модель 71-631 Усть-Катавского завода соответствует европейским нормам, прежде всего, по уровню комфорта для людей. Во время осмотра вагона было особо отмечено, что 90% узлов и агрегатов — отечественного производства.

"Ни с комплектующими, ни с ремонтом, ни с эксплуатацией проблем не будет", — заверил главу региона руководитель ТТУ Михаил Ефремов.

После поездки в трамвае Николай Меркушкин поздравил сотрудников ТТУ с получением нового подвижного состава и выразил уверенность, что эксплуатироваться трехсекционые трамваи будут профессионально и бережно. "Чтобы эти машины служили людям как можно дольше", — сказал глава региона.

Николай Меркушкин подчеркнул, что обновление транспортного парка городов Самарской области — приоритет власти. Так, за два года самарское ТТУ получило 10 трамваев и 29 троллейбусов. Поставка низкопольных трехсекционных трамваев нового поколения вместимостью до 300 человек — очередной этап модернизации парка наземного электротранспорта Самары.

"Эти трамваи создадут дополнительные удобства населению и позволят нам успешно перевозить людей во время чемпионата мира по футболу на современных транспортных средствах", — сказал губернатор.

Николай Меркушкин заверил, что власть и дальше будет делать все необходимое, чтобы наземный транспорт, особенно трамвайная сеть города, развивался.

"У нас есть планы довести трамвайные пути через Южный город до Новокуйбышевска", — сказал Николай Меркушкин и добавил, обращаясь к водителям трамваев: "За вами будущее, вам предстоит в этом отношении очень активно развиваться, и мы все для этого будем делать".

После этих слов Николай Меркушкин вручил символические ключи вагоновожатым ТТУ. Первыми их получила водитель с 18-летним стажем Вера Питизина, последним — Игорь Асадуллин. Он же от имени коллектива ТТУ поблагодарил губернатора и правительство за поддержку.

"Николай Иванович, хочется вам сказать большое спасибо от всего коллектива! С того времени, как вы стали руководителем Самарской области, на наше предприятие стали обращать внимание. С вашей помощью стал закупаться новый подвижной состав. И если раньше наша профессия не пользовалась популярностью, сейчас молодежь видит, какая современная техника к нам поступает, и стремится у нас работать. За это вам отдельное спасибо", — произнес водитель 1 класса.

Стоит отметить, что в течение месяца, согласно правилам эксплуатации, новая техника продолжит обкатку без пассажиров, после чего трехсекционные трамваи выйдут на городские маршруты.

Основная нагрузка на усть-катавскую технику ляжет во время ЧМ-2018. Трамваи будут задействованы на строящейся в настоящее время трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона "Самара Арена", где пройдут матчи мундиаля.