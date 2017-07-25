В Самаре продолжается спортивный фестиваль "Спорт во всем"

В Самаре на пляже под Полевым спуском идёт спортивный фестиваль "Спорт во всем", организованный "Центром спортивной подготовки" при поддержке министерства спорта Самарской области.

На этой неделе предусмотрены тренировки, мастер - классы, открытые уроки, соревнования по различным видам спорта. Традиционно посещение площадки свободно для всех желающих, сообщает министерство спорта Самарской области.