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В Самаре продолжается спортивный фестиваль "Спорт во всем"

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на пляже под Полевым спуском идёт спортивный фестиваль "Спорт во всем", организованный "Центром спортивной подготовки" при поддержке министерства спорта Самарской области.

На этой неделе предусмотрены тренировки, мастер - классы, открытые уроки, соревнования по различным видам спорта. Традиционно посещение площадки свободно для всех желающих, сообщает министерство спорта Самарской области.

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