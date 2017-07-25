В отремонтированном кинотеатре "Пламя" образовались трещины и обрушилась плитка

Департаменту градостроительства Самары удалось обязать ООО "Брик Строй" ликвидировать недостатки ремонта кинотеатра "Пламя" в пос. Прибрежный, следует из постановления самарского арбитража.
Напомним, кинотеатр "Пламя", построенный в 1963 году, - единственный культурный объект в пос. Прибрежный. До 2005 года он функционировал исключительно как кинотеатр. После реконструкции, завершившейся летом 2014 г., он превратился в современный многофункциональный культурно-досуговый центр.
Контракт на реконструкцию кинотеатра был заключен с ООО "Брик Строй" в июле 2013 года. Подряд достался компании по цене, близкой к максимальной, - 59,94 млн руб. (торги стартовали с 60,24 млн рублей). Реконструированный кинотеатр "Пламя" торжественно открыли в конце 2014 года.
В конце июня 2017 г. департамент потребовал в суде от подрядчика устранить недостатки работ. Перечень требований включает два десятка пунктов, среди которых устранение трещин на фасаде, стенах и потолке кабинета и фойе, провалов плитки, грибка, причины протекания кровли и другое. 24 июля арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск департамента градостроительства.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.