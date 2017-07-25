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В отремонтированном кинотеатре "Пламя" образовались трещины и обрушилась плитка

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департаменту градостроительства Самары удалось обязать ООО "Брик Строй" ликвидировать недостатки ремонта кинотеатра "Пламя" в пос. Прибрежный, следует из постановления самарского арбитража.

Напомним, кинотеатр "Пламя", построенный в 1963 году, - единственный культурный объект в пос. Прибрежный. До 2005 года он функционировал исключительно как кинотеатр. После реконструкции, завершившейся летом 2014 г., он превратился в современный многофункциональный культурно-досуговый центр.

Контракт на реконструкцию кинотеатра был заключен с ООО "Брик Строй" в июле 2013 года. Подряд достался компании по цене, близкой к максимальной, - 59,94 млн руб. (торги стартовали с 60,24 млн рублей). Реконструированный кинотеатр "Пламя" торжественно открыли в конце 2014 года.

В конце июня 2017 г. департамент потребовал в суде от подрядчика устранить недостатки работ. Перечень требований включает два десятка пунктов, среди которых устранение трещин на фасаде, стенах и потолке кабинета и фойе, провалов плитки, грибка, причины протекания кровли и другое. 24 июля арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск департамента градостроительства.

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