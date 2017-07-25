В Поволжье проходит масштабная проверка боеготовности войск

В Самарской области, а также ряде соседних регионах проходит масштабная проверка боевой готовности мотострелковых, танковых, артиллерийских, ракетных, инженерных и других подразделений Центрального военного округа (ЦВО) с привлечением нескольких тысяч военнослужащих.

Личный состав отрабатывает действия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маршей в назначенные районы, переброске и развертыванию мобильных компонентов системы управления.

Данная проверка боеготовности является первой в рамках летнего обучения войск в 2017 году. Она продлится в течение недели.

Как сообщила пресс-служба ЦВО, в регионах Поволжья до конца года пройдут более 40 батальонных и бригадных учений соединений и воинских частей. Наиболее боеспособные соединения и части ВС получат звание ударных