В Поволжье проходит масштабная проверка боеготовности войск

В Самарской области, а также ряде соседних регионах проходит масштабная проверка боевой готовности мотострелковых, танковых, артиллерийских, ракетных, инженерных и других подразделений Центрального военного округа (ЦВО) с привлечением нескольких тысяч военнослужащих.
Личный состав отрабатывает действия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маршей в назначенные районы, переброске и развертыванию мобильных компонентов системы управления.
Данная проверка боеготовности является первой в рамках летнего обучения войск в 2017 году. Она продлится в течение недели.
Как сообщила пресс-служба ЦВО, в регионах Поволжья до конца года пройдут более 40 батальонных и бригадных учений соединений и воинских частей. Наиболее боеспособные соединения и части ВС получат звание ударных
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