Наркоман обокрал храм в Большечерниговском районе

На прошлой неделе в с. Новый Камелик Большечерниговского района обокрали храм, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из церкви пропали 10 тыс. руб., находившиеся в ящике для подаяний, старинная икона стоимостью не менее 100 тыс. руб. и церковная утварь.

По подозрению в совершении преступления был задержан 39-летний житель Саратовской области, ранее судимый за совершение разбоя, краж и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Полицейские выяснили, что мужчина приехал в село, чтобы оформить документы на земельный участок. Вечером, находясь в состоянии сильного наркотического опьянения, он пришел к местному храму. Заметив, что входные двери не заперты, подозреваемый беспрепятственно вошел во внутреннее помещение и вынес ценности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в помещение).