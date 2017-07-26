Игнорирование прокурорского запроса обернулось для одного из руководителей филиала Почты России штрафом

Во вторник, 25 июля, за неисполнение требований прокурора, мировым судом к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ — штрафу в 2 тыс. руб. привлечена исполняющая обязанности руководителя отдела по административным вопросам филиала ФГУП "Почта России" УФПС Самарской области, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарского района.
Как пояснили в надзорном ведомстве, прокуратурой Самарского района у директора Почта России были запрошены документы и информация, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения жалобы заявителя.
Но законные требования прокурора были проигнорированы исполняющим обязанности руководителя отдела по административным вопросам Почта России, что является нарушением Федерального закона "О прокуратуре РФ" и влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 17.7 КоАП РФ.
В итоге административные протоколы были составлены и в отношении должностного и юридического лица. Решение в отношении должностного лица принято мировым судом. А материал в отношении юридического лица — филиала ФГУП "
Почта России" УФПС Самарской области направлен на рассмотрения в Самарский районный суд. Но решение по нему еще не принято.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.