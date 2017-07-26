Игнорирование прокурорского запроса обернулось для одного из руководителей филиала Почты России штрафом

Во вторник, 25 июля, за неисполнение требований прокурора, мировым судом к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ — штрафу в 2 тыс. руб. привлечена исполняющая обязанности руководителя отдела по административным вопросам филиала ФГУП "Почта России" УФПС Самарской области, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарского района.

Как пояснили в надзорном ведомстве, прокуратурой Самарского района у директора Почта России были запрошены документы и информация, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения жалобы заявителя.

Но законные требования прокурора были проигнорированы исполняющим обязанности руководителя отдела по административным вопросам Почта России, что является нарушением Федерального закона "О прокуратуре РФ" и влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 17.7 КоАП РФ.

В итоге административные протоколы были составлены и в отношении должностного и юридического лица. Решение в отношении должностного лица принято мировым судом. А материал в отношении юридического лица — филиала ФГУП "

Почта России" УФПС Самарской области направлен на рассмотрения в Самарский районный суд. Но решение по нему еще не принято.