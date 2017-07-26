В деле экс-менеджера Сбербанка, обвиняемого в краже денег VIP-клиентов, появляются новые эпизоды

Уже после публикации порталом "Волга Ньюс" статьи о VIP-клиентах Сбербанка, лишившихся своих денег, в полицию продолжают обращаться жители области, считающие себя пострадавшими.
Напомним, как стало известно порталу "Волга Ньюс", в Главном следственном управлении при ГУ МВД по Самарской области расследуется уголовное дело по факту мошенничества, обвиняемым по которому проходит экс-глава одного из тольяттинских допофисов Сбербанка Илья Садыков. Ему инкриминируют кражи со счетов VIP-клиентов, которых он обслуживал лично.
При этом кредитная организация отказывает вкладчикам в выдаче пропавших средств, присылая ответы в духе "факт передачи денежных средств в сумме, указанной в обращении, и факт внесения денежных средств в кассу банка не установлен".
По данным источников, пострадавших от действий Садыкова может быть около 30-40 человек, а общая сумма ущерба достигать 1 млрд рублей. Следствие и банк суть дела не комментируют и официальные цифры не озвучивают. Но, по информации собеседника в правоохранительных органах, официально сейчас в деле фигурируют 10 пострадавших и 700 млн руб. ущерба.
Однако эти цифры, очевидно, будут только расти — клиенты начали узнавать об "увольнении" Садыкова только в мае. Сейчас по ряду заявлений еще проводятся доследственные проверки, а кто-то обратился в полицию уже после выхода истории в публичную плоскость. Вероятно, есть и те, кто пока не хватился пропажи.
На минувшей неделе заявление написал как минимум один тольяттинец, у которого, по его словам, похитили около 6,5 млн рублей. Мужчина предоставил порталу соответствующие документы, но попросил не раскрывать его персональные данные.
В ГСУ при ГУ МВД по Самарской области он дал свидетельские показания и передал документы, подтверждающие длительные взаимоотношения со Сбербанком.
По словам собеседника, ранее возглавлявшего достаточно крупное предприятие, с Садыковым он был знаком с начала 2000-х, когда тот еще работал простым консультантом и помогал оформлять зарплатные проекты. Позже Садыков предложил ему сделать вклад на выгодных условиях в статусе VIP-клиента.
Дальнейшее общение проходило по телефону и в офисах Сбербанка. В мае этого года VIP-клиент хотел перевести счет в отделение банка, находящееся рядом с его домом, но телефон Садыкова не отвечал. Мужчина отправился в офис, где ему сказали, что Илья Садыков там больше не работает, и направили в центральное городское отделение со словами "там вам все объяснят". В центральном офисе, по словам клиента, ему сообщили, что таких счетов в банке не открывалось.
"Я считаю, что Садыков действовал не в одиночку. Он принимал меня в офисах Сбербанка, при других сотрудниках, выдавал деньги, принимал их. На все операции по счету выдавались документы, при этом некоторые из них были подписаны подчиненными Садыкова. А сейчас оказывается, что счетов не имеется, деньги в кассу банка не поступали и, что никто ничего не знал?", — недоумевает собеседник.
По его мнению, Сбербанк, не выдавая деньги со вклада, ведет себя некорректно, поскольку внесение средств подтверждается многочисленными документами, в том числе сберкнижкой и справками о состоянии счета формы № 297, которая является заменой сберегательной книжки. Мужчина также отмечает, что, внося средства, он вступал в отношения не с Садыковым, а со Сбербанком. Менеджер принимал деньги в офисе банка, под его вывеской и действовал от имени кредитной организации. Продолжались взаимоотношения не один год.
"Видимо, администрация Сбербанка плохо контролировала деятельность своего сотрудника, который занимал руководящие должности, если такое могло длиться годами. А, возможно, имел место сговор", — считает мужчина.
По информации источника в правоохранительных органах, дело Садыкова считается "перспективным" — есть все основания считать, что оно без особых проблем будет доведено до суда, а учитывая масштаб аферы, следствие сможет отчитаться об успехе на высоком уровне.
При этом в суд дело, скорее всего, уйдет только в следующем году. Также есть вероятность, что за это время расширится круг обвиняемых.
Последние комментарии
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.
"Руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Такие слова от начальника полиции области больше кажутся иронией. Сомневаюсь, что данная операция была совершена без ведома руководства Сызранской полиции. А учитывая прибыльность дела, врядли начальник Сызранской полиции Андрей Гусаров, большой любитель дорогих автомобилей и особняков на берегу Волги, не был в курсе дел. Кстати, сам полковник А.В. Гринь был переведен в Самарскую область как грамотный специалист по борьбе с коррупцией. И где эта борьба?