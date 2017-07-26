В деле экс-менеджера Сбербанка, обвиняемого в краже денег VIP-клиентов, появляются новые эпизоды

Уже после публикации порталом "Волга Ньюс" статьи о VIP-клиентах Сбербанка, лишившихся своих денег, в полицию продолжают обращаться жители области, считающие себя пострадавшими.

Напомним, как стало известно порталу "Волга Ньюс", в Главном следственном управлении при ГУ МВД по Самарской области расследуется уголовное дело по факту мошенничества, обвиняемым по которому проходит экс-глава одного из тольяттинских допофисов Сбербанка Илья Садыков. Ему инкриминируют кражи со счетов VIP-клиентов, которых он обслуживал лично.

При этом кредитная организация отказывает вкладчикам в выдаче пропавших средств, присылая ответы в духе "факт передачи денежных средств в сумме, указанной в обращении, и факт внесения денежных средств в кассу банка не установлен".

На документах есть подписи Садыкова и печати банка

По данным источников, пострадавших от действий Садыкова может быть около 30-40 человек, а общая сумма ущерба достигать 1 млрд рублей. Следствие и банк суть дела не комментируют и официальные цифры не озвучивают. Но, по информации собеседника в правоохранительных органах, официально сейчас в деле фигурируют 10 пострадавших и 700 млн руб. ущерба.

Однако эти цифры, очевидно, будут только расти — клиенты начали узнавать об "увольнении" Садыкова только в мае. Сейчас по ряду заявлений еще проводятся доследственные проверки, а кто-то обратился в полицию уже после выхода истории в публичную плоскость. Вероятно, есть и те, кто пока не хватился пропажи.

На минувшей неделе заявление написал как минимум один тольяттинец, у которого, по его словам, похитили около 6,5 млн рублей. Мужчина предоставил порталу соответствующие документы, но попросил не раскрывать его персональные данные.

В ГСУ при ГУ МВД по Самарской области он дал свидетельские показания и передал документы, подтверждающие длительные взаимоотношения со Сбербанком.

По словам собеседника, ранее возглавлявшего достаточно крупное предприятие, с Садыковым он был знаком с начала 2000-х, когда тот еще работал простым консультантом и помогал оформлять зарплатные проекты. Позже Садыков предложил ему сделать вклад на выгодных условиях в статусе VIP-клиента.

Дальнейшее общение проходило по телефону и в офисах Сбербанка. В мае этого года VIP-клиент хотел перевести счет в отделение банка, находящееся рядом с его домом, но телефон Садыкова не отвечал. Мужчина отправился в офис, где ему сказали, что Илья Садыков там больше не работает, и направили в центральное городское отделение со словами "там вам все объяснят". В центральном офисе, по словам клиента, ему сообщили, что таких счетов в банке не открывалось.

"Я считаю, что Садыков действовал не в одиночку. Он принимал меня в офисах Сбербанка, при других сотрудниках, выдавал деньги, принимал их. На все операции по счету выдавались документы, при этом некоторые из них были подписаны подчиненными Садыкова. А сейчас оказывается, что счетов не имеется, деньги в кассу банка не поступали и, что никто ничего не знал?", — недоумевает собеседник.

Экс-менеджера Сбербанка обвиняют в краже 1 млрд руб. со счетов VIP-клиентов Бывший руководитель тольяттинского дополнительного офиса Сбербанка 6991/0714 (ул. 70 лет Октября, 72а) Илья Садыков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По данным источников Волга Ньюс, речь может идти о 30-40 VIP-клиентах, со счетов которых пропало в общей сложности около 1 млрд рублей.

По его мнению, Сбербанк, не выдавая деньги со вклада, ведет себя некорректно, поскольку внесение средств подтверждается многочисленными документами, в том числе сберкнижкой и справками о состоянии счета формы № 297, которая является заменой сберегательной книжки. Мужчина также отмечает, что, внося средства, он вступал в отношения не с Садыковым, а со Сбербанком. Менеджер принимал деньги в офисе банка, под его вывеской и действовал от имени кредитной организации. Продолжались взаимоотношения не один год.

"Видимо, администрация Сбербанка плохо контролировала деятельность своего сотрудника, который занимал руководящие должности, если такое могло длиться годами. А, возможно, имел место сговор", — считает мужчина.

По информации источника в правоохранительных органах, дело Садыкова считается "перспективным" — есть все основания считать, что оно без особых проблем будет доведено до суда, а учитывая масштаб аферы, следствие сможет отчитаться об успехе на высоком уровне.

При этом в суд дело, скорее всего, уйдет только в следующем году. Также есть вероятность, что за это время расширится круг обвиняемых.