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Музеи и выставки Культура

Самарцев приглашают участвовать в создании экспозиции о культуре в годы Великой Отечественной войны

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре во Дворце ветеранов создают музей, посвященный культуре, творчеству и просветительской деятельности в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция получит название "Была война, но Музы не молчали".

Администрация Самары приглашает жителей Самары, которые хранят реликвии военных лет (газеты, фотографии, театральные афиши, билеты, программы; награды участников художественной самодеятельности и др.), принять участие в создании музея.

Принимаются материальные свидетельства культурной и творческой деятельности самарцев и эвакуированных в военный период (предметы, материалы и воспоминания) по адресу Дворец ветеранов, ул. Мориса Тореза, 103а, телефон 201-19-66.

Напомним, что в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны работали столичные и местные театральные коллективы, здесь Д. Д. Шостакович завершил работу над знаменитой "Ленинградской симфонией". В заводских клубах выступали коллективы художественной самодеятельности. Хор учреждений профессионально-технического образования в те годы стал победителем Всесоюзного смотра самодеятельности. В военный период продолжали работать музыкальные школы и даже открывались новые. В 1942 году начал работать Дом пионеров в Кировском районе.

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