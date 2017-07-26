Самарцы совершили интерактивное путешествие в "Литературный Узбекистан"

В Самарской областной универсальной научной библиотеке в рамках межкультурного проекта "Литературная страна" состоялось интерактивное путешествие — "Литературный Узбекистан".

Встреча проходила в летнем читальном зале, на площадке перед главным входом в библиотеку. Программу мероприятия открывало знакомство с историей и культурой среднеазиатской страны. Чтецы в своих выступлениях представили литературное наследие Узбекистана начиная с древних дастанов, сказок, устного народного творчества до произведений советского периода и современных авторов. Звучали стихи выдающегося поэта, философа и государственного деятеля Алишера Навои, а также исполненные на языке автора песни Хамзы Хакимзаде Ниязи. Ознакомиться с печатными образцами узбекской литературы можно было на подготовленной к мероприятию книжной выставке. Дополнили картину национальные музыка и кухня.

Почетными гостями встречи стали представители Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев.

В приветственном слове руководитель регионального отделения Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев Дильфуза Сабирова отметила, что подобные литературные вечера и праздники узбеки проводят в разных регионах России. "В Москве в Доме национальностей мы отмечаем 9 февраля — день рождения Алишера Навои, 14 февраля — день рождения великого поэта и правителя Захир ад-дина Мухаммада Бабура, каждый год — наш национальный праздник Навруз, а в апреле — день рождения великого полководца Амира Темура", — рассказала Дильфуза Сабирова, добавив, что конгресс планирует продолжить сотрудничество с Самарской областной универсальной научной библиотекой и встреча на этой площадке, скорее всего, не последняя.