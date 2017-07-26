16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Книготорговая компания "Метида" оказалась в центре событий Областная библиотека провела Литературную ночь Музей им. Алабина открыл выставку "История древнерусской письменности" В Ширяево состоялся I литературно-поэтический фестиваль в честь 130-летия Александра Ширяевца В Самаре прошла всероссийская акция "Библионочь", посвященная Году экологии

Литература Культура

Самарцы совершили интерактивное путешествие в "Литературный Узбекистан"

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 27
Версия для печати

В Самарской областной универсальной научной библиотеке в рамках межкультурного проекта "Литературная страна" состоялось интерактивное путешествие — "Литературный Узбекистан".

Встреча проходила в летнем читальном зале, на площадке перед главным входом в библиотеку. Программу мероприятия открывало знакомство с историей и культурой среднеазиатской страны. Чтецы в своих выступлениях представили литературное наследие Узбекистана начиная с древних дастанов, сказок, устного народного творчества до произведений советского периода и современных авторов. Звучали стихи выдающегося поэта, философа и государственного деятеля Алишера Навои, а также исполненные на языке автора песни Хамзы Хакимзаде Ниязи. Ознакомиться с печатными образцами узбекской литературы можно было на подготовленной к мероприятию книжной выставке. Дополнили картину национальные музыка и кухня.
Почетными гостями встречи стали представители Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев.

В приветственном слове руководитель регионального отделения Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев Дильфуза Сабирова отметила, что подобные литературные вечера и праздники узбеки проводят в разных регионах России. "В Москве в Доме национальностей мы отмечаем 9 февраля — день рождения Алишера Навои, 14 февраля — день рождения великого поэта и правителя Захир ад-дина Мухаммада Бабура, каждый год — наш национальный праздник Навруз, а в апреле — день рождения великого полководца Амира Темура", — рассказала Дильфуза Сабирова, добавив, что конгресс планирует продолжить сотрудничество с Самарской областной универсальной научной библиотекой и встреча на этой площадке, скорее всего, не последняя.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

Татьяна Разумова 28 января 2015 17:25 На самарских остановках появятся "Мобильные библиотеки"

Отличный проект! И теперь в нашем городе.

Nadegda Mankina 04 июня 2014 19:29 В областной библиотеке откроется выставка из серии "Кто что собирает"

он до сих пор работает с детьми? прошу внимания педагогов и родителей, и правоохранительных органов! его нельзя к детям подпускать! он педофил! мы ездили с классом в турпоездку на 3 суток под его руководством (это было более 20 лет назад), и он ко мне приставал! я была слишком труслива, чтоб рассказать об этом кому-нибудь((

Фото на сайте

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6