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Финансы Экономика и бизнес

Жители области стали брать в лизинг больше авто

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За первые полгода 2017 года жители области купили в лизинг почти в 2 раза больше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в исследовании ГК "ГРИН ФИНАНС". А вот количество сделок по приобретению недвижимости в лизинг сократилось. Средняя стоимость авто составила 530 тыс. руб., а недвижимости — 1,2 млн рублей.

"Продать квартиру становится все сложнее и потому объем инвестиций в новую недвижимость сократился. Находясь в ожидании изменений на рынке покупатели стали откладывать приобретение жилья до того момента, пока ситуация не станет более стабильной", — считает генеральный директор ГК "ГРИН ФИНАНС" Наталья Абдулаева. — При этом по итогам 2016 года число сделок на покупку недвижимости составило 25,1% от общего портфеля компании. Суммы проведенных сделок — от 250 тыс. до 7 млн рублей".

Неизменным остается тот факт, что большинство клиентов приобретали в основном поддержанные авто, а вот что касается недвижимости, то здесь все чаще предметом сделки становится загородная недвижимость.

"Популярность лизинговых программ для покупки поддержанных авто и загородной недвижимости связана в первую очередь с тем, что такие покупки неохотно кредитуют банки. А в лизинге более лояльные условия для клиентов и простая схема оформления сделки", — добавила Наталья Абдулаева.

Гид потребителя

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