Утонувший в озере под Тольятти ребенок купался со сверстниками без присмотра взрослых

По факту гибели 12-летнего мальчика, который вечером 25 июля утонул при купании в озере в с. Русская Борковка Ставропольского района, начата доследственная проверка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

Как сообщили в следствии, в рамках проверки назначено судебно-медицинское исследование. "По предварительным данным, ребенок находился на озере вместе со своими сверстниками, в отсутствии взрослых", — уточнили правоохранители. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, ребенка извлекли из воды очевидцы. Он скончался до прибытия скорой помощи.