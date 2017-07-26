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Суды Происшествия

Лжесотрудница горадминистрации за хищении 11 млн руб. получила семь лет колонии

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кировском районном суде Самары вынесли приговор Юлии Шибановой, которая обещала самарцам помощь в получении субсидий, а вместо этого просто забирала их деньги.

Напомним, 29-летнюю девушку обвиняли в 34 эпизодах мошенничества. Она убеждала людей, что может помочь им встать в очередь по нескольким социальным программам для получения субсидий на улучшение жилищных условий, финансовой помощи молодым семьям, малому бизнесу и так далее. В итоге за свои услуги она просила от 30 тыс. руб. до нескольких миллионов, плюс деньги на оплату госпошлины и других расходов, но обещания свои так и не выполняла.

Среди потерпевших очень много молодых семей, которые отдали Шибановой по несколько сотен тысяч рублей, а также предприниматели и даже инвалиды. Все они заявили гражданские иски на возмещение причиненного ущерба.

Шибанова полностью признала вину, ее дело рассматривали в особом порядке. В итоге судьба женщины решилась буквально за пару заседаний. 25 июля ей уже огласили приговор.

"Ее признали виновной по всем эпизодам мошенничества, — сообщил прокурор Кировского района Самары Д. Авдеев. — По совокупности преступлений приговором суда ей назначили семь лет лишения свободы в колонии общего режима".

Такой срок сложился из двух составляющих: за 34 эпизода мошенничества Шибановой дали шесть лет, к которым приплюсовали еще один неотбытый год лишения свободы по предыдущему приговору Кировского райсуда: в сентябре 2016 г. лжесотрудницу горадминистрации приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима за шесть эпизодов обмана людей по аналогичной схеме.

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