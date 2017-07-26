Отрадненец, задержанный из-за смерти трехлетнего ребенка, утверждает, что мальчик упал в подъезде

Житель Отрадного, которого подозревают в причастности к смерти трехлетнего ребенка, не признал вину во время допроса, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, 24 июля было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека".
19 июля ребенка доставили в больницу из квартиры на ул. Нефтяников с черепно-мозговой травмой.
По данным СУ СК, на следующий день мальчика перевели в самарскую больницу, где он скончался 21 числа скончался.
25 июля по подозрению в причинении смертельной травмы малышу задержали 28-летнего сожителя его матери.
В СУ СК РФ по Самарской области также сообщили, что мужчина пояснил, что 29-летняя мать ребенка несколько дней находилась в больнице, он жил вместе с ее сыном в квартире. А 19 июля ребенок упал с лестницы в подъезде, в результате чего и получил травму головы.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
"В ходе следствия, будет проверена версия подозреваемого о его непричастности к совершению преступления", — пояснили в следственном ведомстве.
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Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.
"Руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Такие слова от начальника полиции области больше кажутся иронией. Сомневаюсь, что данная операция была совершена без ведома руководства Сызранской полиции. А учитывая прибыльность дела, врядли начальник Сызранской полиции Андрей Гусаров, большой любитель дорогих автомобилей и особняков на берегу Волги, не был в курсе дел. Кстати, сам полковник А.В. Гринь был переведен в Самарскую область как грамотный специалист по борьбе с коррупцией. И где эта борьба?