Отрадненец, задержанный из-за смерти трехлетнего ребенка, утверждает, что мальчик упал в подъезде

Житель Отрадного, которого подозревают в причастности к смерти трехлетнего ребенка, не признал вину во время допроса, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 24 июля было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека".

19 июля ребенка доставили в больницу из квартиры на ул. Нефтяников с черепно-мозговой травмой.

По данным СУ СК, на следующий день мальчика перевели в самарскую больницу, где он скончался 21 числа скончался.

25 июля по подозрению в причинении смертельной травмы малышу задержали 28-летнего сожителя его матери.

В СУ СК РФ по Самарской области также сообщили, что мужчина пояснил, что 29-летняя мать ребенка несколько дней находилась в больнице, он жил вместе с ее сыном в квартире. А 19 июля ребенок упал с лестницы в подъезде, в результате чего и получил травму головы.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

"В ходе следствия, будет проверена версия подозреваемого о его непричастности к совершению преступления", — пояснили в следственном ведомстве.