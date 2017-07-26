ВТБ развивает сотрудничество с АО "Гражданские самолеты Сухого"

В рамках МАКС-2017 банк ВТБ и АО "Гражданские самолеты Сухого" заключили соглашение о сотрудничестве. Со стороны банка документ подписал заместитель президента-председателя правления Валерий Лукьяненко, со стороны предприятия — президент Владислав Масалов.

Соглашение направлено на дальнейшее расширение сотрудничества между банком и компанией в рамках реализации проекта по созданию нового семейства российских региональных пассажирских самолетов Sukhoi SuperJet 100 и поставки самолётов на внутренний рынок и на экспорт.

На церемонии подписания соглашения Валерий Лукьяненко подчеркнул: "Сотрудничество с авиационной промышленностью — одно из приоритетных направлений ВТБ. С "Гражданскими самолетами Сухого" мы работаем многие годы по широкому перечню направлений в банковской и финансовой сферах. Мы намерены и далее поддерживать ключевые для страны предприятия и их проекты".