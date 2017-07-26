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ВТБ развивает сотрудничество с АО "Гражданские самолеты Сухого"

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках МАКС-2017 банк ВТБ и АО "Гражданские самолеты Сухого" заключили соглашение о сотрудничестве. Со стороны банка документ подписал заместитель президента-председателя правления Валерий Лукьяненко, со стороны предприятия — президент Владислав Масалов.

Соглашение направлено на дальнейшее расширение сотрудничества между банком и компанией в рамках реализации проекта по созданию нового семейства российских региональных пассажирских самолетов Sukhoi SuperJet 100 и поставки самолётов на внутренний рынок и на экспорт.

На церемонии подписания соглашения Валерий Лукьяненко подчеркнул: "Сотрудничество с авиационной промышленностью — одно из приоритетных направлений ВТБ. С "Гражданскими самолетами Сухого" мы работаем многие годы по широкому перечню направлений в банковской и финансовой сферах. Мы намерены и далее поддерживать ключевые для страны предприятия и их проекты".

АО "Гражданские самолеты Сухого" — дочернее предприятие ПАО "Компания "Сухой" входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Основано в 2001 г. для реализации гражданских проектов холдинга. Стартовым проектом компании является программа по созданию нового семейства российских региональных самолетов SSJ-100 (Sukhoi SuperJet). В настоящий момент в компании, включая филиалы на серийных заводах в Комсомольске-на-Амуре и Новосибирске, работает более 1500 человек.

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