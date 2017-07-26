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Министерства и ведомства Экономическая политика

Доходы дорожного фонда региона за полгода составили 5,3 млрд рублей

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За первое полугодие доходы дорожного фонда Самарской области составили 5,3 млрд руб., из которых налоговые и неналоговые поступления - 4,1 миллиарда. Такие данные следуют из отчета об исполнении регионального бюджета.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы дорожного фонда увеличились на 66 млн рублей. При этом налоговые и неналоговые поступления сократились на 337,5 млн рублей. Это связано со снижением поступлений от акцизов на нефтепродукты.

На 403,5 млн руб. стало больше средств, которые подлежат зачислению в дорожный фонд. Вместе с тем поступления на реализацию подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.) и межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности выросли на 797,4 млн рублей.

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