Доходы дорожного фонда региона за полгода составили 5,3 млрд рублей

За первое полугодие доходы дорожного фонда Самарской области составили 5,3 млрд руб., из которых налоговые и неналоговые поступления - 4,1 миллиарда. Такие данные следуют из отчета об исполнении регионального бюджета.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы дорожного фонда увеличились на 66 млн рублей. При этом налоговые и неналоговые поступления сократились на 337,5 млн рублей. Это связано со снижением поступлений от акцизов на нефтепродукты.
На 403,5 млн руб. стало больше средств, которые подлежат зачислению в дорожный фонд. Вместе с тем поступления на реализацию подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.) и межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности выросли на 797,4 млн рублей.
Последние комментарии
откуда знают, что жители Казахстана не съедят эти продукты?
Где можно найти тарифы на услуги жкх с 1 июля 2015 г. По районам г. Самара?
Лучше бы на эти деньги какой-нибудь детский сад построили...Да не один...
Вот ребята "попилят" теперь...Интересно, хоть кто-то будет контролировать работы по рекультивации...Вообще, зачем туда лезть? Ведь разворошат, ещё хуже будет.У нас что, территории не хватает, как у япошек?Короче, полностью бредовая идея, чисто для "распила" бюджета...Потом у кого-то из чиновников появится авторучка за "лимон", если, конечно, особняк и яхту он уже "заработал"...
Чиновничья трагедия- как жить?