На улицах Красных Коммунаров и Авроры снесут автомойку, шиномонтаж и автосервис

Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации Самары обратился к собственникам незаконных объектов потребрынка в Советском районе с предложением их добровольного вывоза.

В частности, предлагается удалить с ул. Дыбенко, 124а павильон "Тольяттинский мясокомбинат", с ул. Г.Ратнера, 4а - торговую точку "Овощи и фрукты".

На пересечении ул. Антонова-Овсеенко и ул. Карбышева должны быть вывезены "Шаурма" и "Ремонт обуви". На ул. Авроры должен быть проведен демонтаж павильонов "Автомойка" и "Шиномонтаж", а на ул. Кр.Коммунаров - автосервис и "Шиномонтаж".

На вывоз объектов отводится семь дней. Если не будет подтверждена законность сооружений, киоски и павильоны будут демонтированы и вывезены принудительно силами администрации.