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Здравоохранение Общество

В Самарской области увеличилась заболеваемость детей до года

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За последние пять лет в Самарской области показатель заболеваемости детей первого года жизни увеличился с 2534,7 до 2752,8, на 1000 детей соответствующего возраста.

Анализ структуры заболеваемости детей первого года жизни в Самарской области за пятилетний период наблюдения показал стабильное преобладание болезней органов дыхания над остальной патологией. На этот класс болезней приходится 46-54% от всех заболеваний. Удельный вес болезней органов дыхания в нозологической структуре за исследуемый период наблюдения увеличился на 1%. Одной из характерных особенностей данного класса является то, что в его структуре основную долю занимают острые инфекции верхних дыхательных путей, грипп, пневмонии (91% от всех болезней органов дыхания).
На второй позиции в структуре заболеваемости детей до года находятся отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (15% от всех заболеваний). Их количество за пять лет уменьшилось в 1,7 раза (с 20% в 2012 году до 12% в 2016 году).

Третье место в структуре заболеваемости детей первого года жизни занимают болезни органов пищеварения - 5-7%. Их вклад за пять лет уменьшился в 1,3 раза (с 6,5% в 2012 году до 5% в 2016 году).
Таким образом, доля трех рейтинговых классов болезней в нозологической структуре детей первого года жизни составляла 2/3 всех патологий.

С 2012 г. по 2016 г. в структуре заболеваемости детей до года увеличилась доля болезней нервной системы, новообразований, болезней уха и сосцевидного отростка, болезней кожи и подкожной клетчатки, травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин, врожденных аномалий.
Снизилась доля болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, болезней глаза и его придаточного аппарата, болезней системы кровообращения, болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезней мочеполовой системы.

Анализ заболеваемости детей по территориям Самарской области показал, что за пятилетний период наблюдения выше среднемноголетнего областного показателя заболеваемости отмечается в Похвистневе и Похвистневском районе, в Тольятти, Чапаевске, Отрадном, Кинеле и Кинельском районе, Клявлинском районе, Ставропольском районе, Октябрьске и Большеглушицком районе, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Последние комментарии

Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

Дмитрий Игнатьев 05 мая 2017 10:44 В Самарской городской поликлинике №15 назначен новый главный врач

Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность

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Это очень хорошая новость

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Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!

Viki Vinny 17 марта 2017 12:44 Наталья Киселева: "С нашей помощью на свет появляется Человек, и мы гордимся результатами своей работы!"

Спасибо огромное Наталье Геннадьевне за мою прекрасную доченьку!! И двух моих племянников!! Она помогла нам выносить наших деток, было тяжело, но мы справились!

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