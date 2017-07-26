В Самарской области увеличилась заболеваемость детей до года

За последние пять лет в Самарской области показатель заболеваемости детей первого года жизни увеличился с 2534,7 до 2752,8, на 1000 детей соответствующего возраста.

Анализ структуры заболеваемости детей первого года жизни в Самарской области за пятилетний период наблюдения показал стабильное преобладание болезней органов дыхания над остальной патологией. На этот класс болезней приходится 46-54% от всех заболеваний. Удельный вес болезней органов дыхания в нозологической структуре за исследуемый период наблюдения увеличился на 1%. Одной из характерных особенностей данного класса является то, что в его структуре основную долю занимают острые инфекции верхних дыхательных путей, грипп, пневмонии (91% от всех болезней органов дыхания).

На второй позиции в структуре заболеваемости детей до года находятся отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (15% от всех заболеваний). Их количество за пять лет уменьшилось в 1,7 раза (с 20% в 2012 году до 12% в 2016 году).

Третье место в структуре заболеваемости детей первого года жизни занимают болезни органов пищеварения - 5-7%. Их вклад за пять лет уменьшился в 1,3 раза (с 6,5% в 2012 году до 5% в 2016 году).

Таким образом, доля трех рейтинговых классов болезней в нозологической структуре детей первого года жизни составляла 2/3 всех патологий.

С 2012 г. по 2016 г. в структуре заболеваемости детей до года увеличилась доля болезней нервной системы, новообразований, болезней уха и сосцевидного отростка, болезней кожи и подкожной клетчатки, травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин, врожденных аномалий.

Снизилась доля болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, болезней глаза и его придаточного аппарата, болезней системы кровообращения, болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезней мочеполовой системы.

Анализ заболеваемости детей по территориям Самарской области показал, что за пятилетний период наблюдения выше среднемноголетнего областного показателя заболеваемости отмечается в Похвистневе и Похвистневском районе, в Тольятти, Чапаевске, Отрадном, Кинеле и Кинельском районе, Клявлинском районе, Ставропольском районе, Октябрьске и Большеглушицком районе, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.