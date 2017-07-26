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Суды Происшествия

Экс-начальник отдела мэрии Новокуйбышевска получил 3,5 года за мошенничество с землей

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Три с половиной года колонии общего режима получил бывший начальник отдела земельных отношений администрации Новокуйбышевска Андрей Овчинников, который помог интересантам бесплатно получить участки на берегу Волги по подложным документам. Новокуйбышевский городской суд признал его виновным в трех эпизодах мошенничества и еще трех эпизодах служебного подлога.

По версии следствия, в 2015 г. он помог посторонним людям в оформлении права собственности на четыре земельных участка, принадлежащих муниципалитету. На самом деле, "собственники" прав на них не имели, поэтому обратились к риелторам, а те вышли на Овчинникова. Тот согласился за небольшое вознаграждение (от 50 тыс. до 150 тыс. руб.) решить проблему.

Как выяснилось в суде, своему начальнику Овчинников давал на подпись документы на предоставление земли многодетным семьям, потом откреплял последние листы с подписями и печатями и вкладывал их в другой пакет документов - на бесплатное предоставление "лакомых" кусочков земли гражданам.

Общие фразы на этих листах ни у кого не вызывали сомнения. Эти бумаги передавались в Регпалату, где работала жена чиновника. Правда, оформлением занималась другая сотрудница. Впрочем, ее вина доказана не была, так что по делу она проходила свидетелем.

Регпалата, конечно, проводила проверку и направляла запрос в горадминистрацию с просьбой проверить законность оснований по передаче земли. Ответ им готовил Овчинников.

В результате по подложным документам было оформлено право собственности на два участка, чья кадастровая стоимость составляет чуть больше полумиллиона рублей. Реальная их цена, конечно, значительно больше.

К концу 2015 г. сотрудники УФСБ России по Самарской области начали разбираться в обстоятельствах отчуждения муниципальных земель, в начале 2016-го было написано официальное заявление от имени главы горадминистрации Андрея Коновалова.

Поэтому, когда пошли слухи, что в горадминистрации творится что-то неладное, в Регпалате приостановили регистрацию одной подобной сделки, а от последней отказался сам Овчинников и дал указание риелторам повременить с подачей документов.

"Данные эпизоды считаются неоконченными и квалифицируются как покушение и приготовление к преступлению, - уточнил старший помощник прокурора Новокуйбышевска Дмитрий Строилов. - На судебных заседаниях подсудимый своей вины не признал и отказался от явки с повинной, написанной ранее, заявив, что на него оказывалось давление. Однако суд признал его виновным по всем эпизодам, освободив от ответственности лишь по одному из них".

Первый документ, на основании которого произошло отчуждение земель, изготовлен был в июле 2015 г., а срок привлечения к ответственности за служебный подлог составляет всего два года.

Тем не менее Новокуйбышевский городской суд приговорил Овчинникова в общей сложности к трем с половиной годам колонии общего режима. Скорее всего, приговор будет обжалован, и бывший чиновник уже в областном суде будет настаивать на своей невиновности.

Вопрос же об изъятии утерянных муниципалитетом участков будет решаться после вступления в силу приговора Андрею Овчинникову.

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