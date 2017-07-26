За пять лет в Самарской области снизился показатель распространенности детской инвалидности

За последние пять лет в Самарской области показатель распространенности детской инвалидности снизился с 17,0 до 16,7 на 1000 детского населения.

Вместе с тем, данный показатель в 2016 году по сравнению с 2015 увеличился с 16,5 до 16,7.

Показатель с впервые установленной инвалидностью на 1000 детского населения в 2016 году по сравнению с 2015 также увеличился с 1,6 до 1,9.

С 2012 по 2016 годы удельный вес детей-инвалидов регистрировался в возрасте 10-14 лет — 34%, 5-9 лет — 30%, 15-17 лет — 19%, 0-4 года — по 17%. С впервые установленной инвалидностью — в возрасте 0-4 года — 51%, 5-9 лет — 26%, 10-14 лет — 17%, 15-17 лет — 6%.

Анализ динамики инвалидности детей (0-17 лет) по полу в Самарской области показал, что удельный вес распространенности детской инвалидности среди мальчиков составил 58%, среди девочек — 42%.

В среднем за пятилетний период наблюдения среди ведущих причин, обусловивших возникновение инвалидности у детей, первое место заняли психические расстройства и расстройства поведения (27%), второе — болезни нервной системы (23%), третье — врожденные аномалии (18%), четвёртое — болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (9%), пятое — болезни уха и сосцевидного отростка (8%) и др.

Превышение среднеобластного показателя инвалидности (16,8 на 1000 детского населения) отмечается в Камышлинском районе (в три раза), Сергиевском районе в 1,7 раза, Челно-Вершинском районе в 1,4 раза, в Октябрьске в 1,2 раза, Богатовском районе в 1,2 раза и др.

Снизился показатель инвалидности в Исаклинском районе в 1,4 раза, Шенталинском районе в 1,3 раза, Красноармейском районе в 1,2 раза, в Отрадном, Челно-Вершинском районе в 1,2 раза, в Чапаевске, Сызрани, Тольятти и др.

С 2012 г. по 2016 г. в Самарской области отмечается снижение показателя инвалидности детей по девяти группам: новообразования, болезни нервной системы, болезни глаза, болезни уха, болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни костно-мышечной системы, болезни мочеполовой системы, травмы и отравления, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.