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Здравоохранение Общество

За пять лет в Самарской области снизился показатель распространенности детской инвалидности

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За последние пять лет в Самарской области показатель распространенности детской инвалидности снизился с 17,0 до 16,7 на 1000 детского населения.

Вместе с тем, данный показатель в 2016 году по сравнению с 2015 увеличился с 16,5 до 16,7.
Показатель с впервые установленной инвалидностью на 1000 детского населения в 2016 году по сравнению с 2015 также увеличился с 1,6 до 1,9.

С 2012 по 2016 годы удельный вес детей-инвалидов регистрировался в возрасте 10-14 лет — 34%, 5-9 лет — 30%, 15-17 лет — 19%, 0-4 года — по 17%. С впервые установленной инвалидностью — в возрасте 0-4 года — 51%, 5-9 лет — 26%, 10-14 лет — 17%, 15-17 лет — 6%.

Анализ динамики инвалидности детей (0-17 лет) по полу в Самарской области показал, что удельный вес распространенности детской инвалидности среди мальчиков составил 58%, среди девочек — 42%.
В среднем за пятилетний период наблюдения среди ведущих причин, обусловивших возникновение инвалидности у детей, первое место заняли психические расстройства и расстройства поведения (27%), второе — болезни нервной системы (23%), третье — врожденные аномалии (18%), четвёртое — болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (9%), пятое — болезни уха и сосцевидного отростка (8%) и др.

Превышение среднеобластного показателя инвалидности (16,8 на 1000 детского населения) отмечается в Камышлинском районе (в три раза), Сергиевском районе в 1,7 раза, Челно-Вершинском районе в 1,4 раза, в Октябрьске в 1,2 раза, Богатовском районе в 1,2 раза и др.
Снизился показатель инвалидности в Исаклинском районе в 1,4 раза, Шенталинском районе в 1,3 раза, Красноармейском районе в 1,2 раза, в Отрадном, Челно-Вершинском районе в 1,2 раза, в Чапаевске, Сызрани, Тольятти и др.

С 2012 г. по 2016 г. в Самарской области отмечается снижение показателя инвалидности детей по девяти группам: новообразования, болезни нервной системы, болезни глаза, болезни уха, болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни костно-мышечной системы, болезни мочеполовой системы, травмы и отравления, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

Дмитрий Игнатьев 05 мая 2017 10:44 В Самарской городской поликлинике №15 назначен новый главный врач

Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность

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Это очень хорошая новость

Светлана Кузнецова 26 апреля 2017 16:23 Уволен главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов

Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!

Viki Vinny 17 марта 2017 12:44 Наталья Киселева: "С нашей помощью на свет появляется Человек, и мы гордимся результатами своей работы!"

Спасибо огромное Наталье Геннадьевне за мою прекрасную доченьку!! И двух моих племянников!! Она помогла нам выносить наших деток, было тяжело, но мы справились!

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