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Министерства и ведомства Экономическая политика

Операторов штрафстоянок будут определять по результатам аукционов на понижение цены

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На заседании регионального правительства вице-губернатор — министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко рассказал о проекте постановления облправительства "Об утверждении порядка организации и проведения торгов (аукциона на понижение цены) при установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств". Проект был одобрен министрами.

Проект разработан в соответствии с приказом и письмом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об утверждении методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты.

Теперь компании, которые оказывают услуги по хранению автомобилей на штрафстоянках, будут выбираться на аукционах на понижение цены. Начальной максимальной ценой таких аукционов будет базовый уровень тарифов.

Согласно письму ФАС, субъект Федерации сам определяет процедуру торгов и уполномоченный орган. В Самарской области таким органом будет региональное министерство экономического развития, инвестиций и торговли, так как ведомство устанавливает тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств.

Кроме того, в проекте предлагается утвердить порядок организации и проведения торгов при установлении таких тарифов.

Напомним, что сейчас эвакуацией и хранением автомобилей на специализированных штрафстоянках занимаются частные организации. Они заключают договоры о взаимодействии с ГИБДД, после чего вместе с инспекторами выезжают на патрулирование улиц.

В соответствии с постановлением правительства Самарской области, за одно задержанное наземное транспортное средство в Самаре и Тольятти с нарушителя взимается 1700 руб., на остальной территории губернии — 1500 рублей.

Гид потребителя

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