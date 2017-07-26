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ЖКХ и благоустройство Общество

Южные "ворота" Самары приведут в порядок до 1 сентября

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 июля, в Куйбышевском районе Самары состоялось выездное совещание, посвященное подготовке к чемпионату мира по футболу. Его провели глава Самары Олег Фурсов и глава администрации района Александр Моргун.

Перед тем глава города оценил состояние общественных зон, объектов потребительского рынка, дорожного полотна, а также общий уровень благоустройства районных территорий. Особое внимание было уделено внешнему виду и общему состоянию района.

В 2016 г. было проведено комплексное благоустройство въездной группы на Южном шоссе. Но глава города отметил неудовлетворительное состояние стелы с названием района, расположенной на пересечении Кряжского шоссе и улицы Уральской. Сейчас она заросла травой и проржавела.

Кроме того, в большинстве своем нуждаются в покраске либо замене световые опоры и дорожные знаки вдоль дорог. Также в районе пока мало внимания уделяется вопросам озеленения и санитарной обрезки. В благоустройстве нуждаются остановки общественного транспорта и контейнерные площадки, в частности, на Кряжском шоссе.

Были замечания и по состоянию объектов потребительского рынка, в особенности на Пугачевском тракте. Глава города поручил разобраться с незаконными киосками и навести порядок в санитарном содержании на территориях, прилегающих к объектам потребрынка.

По мнению главы города, большое значение в решении вопросов благоустройства и увеличения доходной части районного бюджета имеют созданные общественные советы и управляющие микрорайонов.

По итогам мероприятия глава Самары дал поручение устранить все недостатки до 1 сентября. Александр Моргун, в свою очередь, заявил, что все замечания главы города уже переданы профильным службам района и взяты на контроль.

Гид потребителя

Последние комментарии

Леонид Гришин 21 июля 2017 15:08 Мужчина пожаловался на управляющую компанию за желтую воду

В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.

Ольга Учайкина 17 июля 2017 18:37 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Андрей Куропаткин 23 июня 2017 10:29 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?

Наталья Антонова(Бирюкова) 09 июня 2017 17:43 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

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