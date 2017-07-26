Жорес Алферов: "Самарский университет - один из лучших вузов страны"

В среду, 26 июля, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с лауреатом Нобелевской премии, почетным доктором, членом наблюдательного совета Самарского национального исследовательского университета им. С.П.Королева Жоресом Алферовым.

Во встрече приняли участие супруга академика Тамара Дарская, вице-губернатор Дмитрий Овчинников, председатель совета ректоров Самарской области Геннадий Котельников, президент Самарского университета Виктор Сойфер и ректор вуза Евгений Шахматов.

Жорес Алферов приехал на встречу с губернатором сразу после завершения публичной лекции "Альберт Эйнштейн, социализм и современный мир" в Самарском университете. Выступления Жореса Алферова в стенах Самарского университета перед студентами, аспирантами, преподавателями, учеными вуза, почетными гостями стали хорошей традицией и неизменно вызывают аншлаг. Так произошло и на этот раз. "Лекция прошла отлично, зал был полон и долго не отпускал Жореса Ивановича", — рассказал Евгений Шахматов.

Во время встречи Николая Меркушкина и Жореса Алферова поднимались вопросы развития высшей школы и академической науки. "Самарский университет один из лучших вузов нашей страны", — подчеркнул ученый. Жорес Алферов также сравнил сегодняшнюю Самару с тем, каким он увидел город год назад. "Видно, что Самара развивается", — сказал он.