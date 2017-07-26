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Губернатор Власть и политика

Жорес Алферов: "Самарский университет - один из лучших вузов страны"

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 июля, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с лауреатом Нобелевской премии, почетным доктором, членом наблюдательного совета Самарского национального исследовательского университета им. С.П.Королева Жоресом Алферовым.

Жорес Алферов: "Самарский университет - один из лучших вузов страны" Жорес Алферов: "Самарский университет - один из лучших вузов страны"
Фото: Юлия Рубцова

Во встрече приняли участие супруга академика Тамара Дарская, вице-губернатор Дмитрий Овчинников, председатель совета ректоров Самарской области Геннадий Котельников, президент Самарского университета Виктор Сойфер и ректор вуза Евгений Шахматов.

Жорес Алферов приехал на встречу с губернатором сразу после завершения публичной лекции "Альберт Эйнштейн, социализм и современный мир" в Самарском университете. Выступления Жореса Алферова в стенах Самарского университета перед студентами, аспирантами, преподавателями, учеными вуза, почетными гостями стали хорошей традицией и неизменно вызывают аншлаг. Так произошло и на этот раз. "Лекция прошла отлично, зал был полон и долго не отпускал Жореса Ивановича", — рассказал Евгений Шахматов.

Во время встречи Николая Меркушкина и Жореса Алферова поднимались вопросы развития высшей школы и академической науки. "Самарский университет один из лучших вузов нашей страны", — подчеркнул ученый. Жорес Алферов также сравнил сегодняшнюю Самару с тем, каким он увидел город год назад. "Видно, что Самара развивается", — сказал он.

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Последние комментарии

Николай Жильцов 04:42 Николай Меркушкин передал самарскому ТТУ 10 новых трамваев

Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!

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Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!

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