Жорес Алферов: "Самарский университет - один из лучших вузов страны"

В среду, 26 июля, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с лауреатом Нобелевской премии, почетным доктором, членом наблюдательного совета Самарского национального исследовательского университета им. С.П.Королева Жоресом Алферовым.
Во встрече приняли участие супруга академика Тамара Дарская, вице-губернатор Дмитрий Овчинников, председатель совета ректоров Самарской области Геннадий Котельников, президент Самарского университета Виктор Сойфер и ректор вуза Евгений Шахматов.
Жорес Алферов приехал на встречу с губернатором сразу после завершения публичной лекции "Альберт Эйнштейн, социализм и современный мир" в Самарском университете. Выступления Жореса Алферова в стенах Самарского университета перед студентами, аспирантами, преподавателями, учеными вуза, почетными гостями стали хорошей традицией и неизменно вызывают аншлаг. Так произошло и на этот раз. "Лекция прошла отлично, зал был полон и долго не отпускал Жореса Ивановича", — рассказал Евгений Шахматов.
Во время встречи Николая Меркушкина и Жореса Алферова поднимались вопросы развития высшей школы и академической науки. "Самарский университет один из лучших вузов нашей страны", — подчеркнул ученый. Жорес Алферов также сравнил сегодняшнюю Самару с тем, каким он увидел город год назад. "Видно, что Самара развивается", — сказал он.
Последние комментарии
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)