Самарца, пришедшего перерегистрировать карабин, задержали, так как он оказался переделанным

В Самаре 26-летнего мужчину задержали с переделанным оружием, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.

Житель города пришел в отдел лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии, чтобы перерегистрировать охотничье оружие. Но во время осмотра правоохранители обнаружили, что у гладкоствольного карабина "Сайга" имеется возможность перезарядки и спуска ударно-спускового механизма при сложенном прикладе.

Об этом сотрудники ОЛРР сообщили в полицию, после чего мужчину задержали. Сейчас оружие изъято. По факту случившегося ведут проверку.