В Сызрани мужчина убил гостя, напавшего на него во время застолья

В дежурную часть МУ МВД России "Сызранское" поступила информация о том, что в доме, расположенном в районном центре, произошло убийство, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По указанному в сообщении адресу оперативный дежурный направил наряд патрульно-постовой службы, который находился на маршруте патрулирования недалеко от места преступления.

Зайдя в дом, расположенный на ул. Взвозной, сотрудники полиции обнаружили тело мужчины с множественными ножевыми ранениями в области туловища. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место преступления, установили и опросили возможных свидетелей преступления. Стражи порядка установили, что погибшим является местный житель 1983 года рождения.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что этот день хозяин дома распивал спиртные напитки в компании своих знакомых. Во время застолья между ним и одним из его собутыльников возникла ссора, которая переросла в драку. В результате знакомый схватил нож, лежавший на столе, и попытался ударить им хозяина жилплощади, однако, защищавшемуся мужчине удалось вырвать из его рук оружие. Схватив нож, он повалил обидчика на кровать и стал наносить беспорядочные удары. В полицию о случившемся владелец дома сообщил сам, когда понял что произошло. С места преступления он не скрывался.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело. Подозреваемый — 45-летний местный житель, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, задержан. Расследование продолжается.