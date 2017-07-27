В Сызрани мужчина убил гостя, напавшего на него во время застолья

В дежурную часть МУ МВД России "Сызранское" поступила информация о том, что в доме, расположенном в районном центре, произошло убийство, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По указанному в сообщении адресу оперативный дежурный направил наряд патрульно-постовой службы, который находился на маршруте патрулирования недалеко от места преступления.
Зайдя в дом, расположенный на ул. Взвозной, сотрудники полиции обнаружили тело мужчины с множественными ножевыми ранениями в области туловища. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место преступления, установили и опросили возможных свидетелей преступления. Стражи порядка установили, что погибшим является местный житель 1983 года рождения.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что этот день хозяин дома распивал спиртные напитки в компании своих знакомых. Во время застолья между ним и одним из его собутыльников возникла ссора, которая переросла в драку. В результате знакомый схватил нож, лежавший на столе, и попытался ударить им хозяина жилплощади, однако, защищавшемуся мужчине удалось вырвать из его рук оружие. Схватив нож, он повалил обидчика на кровать и стал наносить беспорядочные удары. В полицию о случившемся владелец дома сообщил сам, когда понял что произошло. С места преступления он не скрывался.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело. Подозреваемый — 45-летний местный житель, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, задержан. Расследование продолжается.
Последние комментарии
Гнилой человек этот Садыков.. Да и в истории этой много темных тайн и загадок. Не может быть, чтобы в банке никто ничего не знал и не видел. Уж при работе с деньгами там точно камеры есть, которые должны были фиксировать каждую операцию. Надеюсь подлеца выведут на чистую воду и потерпевшие выиграют это дело
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.