Балтинвестбанк отсудил у Самарского подшипникового завода корпуса и землю

Самарский арбитраж удовлетворил иск Балтинвестбанка о взыскании порядка 425 млн руб. задолженности, возникшей по трем кредитным договорам АО "Самарский подшипниковый завод", заключенным в 2014–2015 гг., пишет "Самарское обозрение".

Вместе с тем банк просил обратить взыскание на заложенное имущество: четыре земельных участка и нежилые здания по адресу: ул. Калинина, 1, общей площадью 40,985 тыс. кв. м и 41,16 тыс. кв. м соответственно. Среди объектов недвижимости — корпуса № 1, № 2, № 5, заготовительный корпус № 14 и мастерская по ремонту транспорта.

Согласно материалам дела, ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором не стал возражать относительно иска, но указал на отсутствие денежных средств. А в ходе заседания представители СПЗ попросили прекратить производство по заявлению БИБа. Свою позицию они аргументировали тем, что банк может заявить о своих требованиях уже в рамках дела о банкротстве завода.

Тем не менее суд оснований для этого не усмотрел и удовлетворил иск Балтинвестбанка.