Балтинвестбанк отсудил у Самарского подшипникового завода корпуса и землю

Самарский арбитраж удовлетворил иск Балтинвестбанка о взыскании порядка 425 млн руб. задолженности, возникшей по трем кредитным договорам АО "Самарский подшипниковый завод", заключенным в 2014–2015 гг., пишет "Самарское обозрение".
Вместе с тем банк просил обратить взыскание на заложенное имущество: четыре земельных участка и нежилые здания по адресу: ул. Калинина, 1, общей площадью 40,985 тыс. кв. м и 41,16 тыс. кв. м соответственно. Среди объектов недвижимости — корпуса № 1, № 2, № 5, заготовительный корпус № 14 и мастерская по ремонту транспорта.
Согласно материалам дела, ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором не стал возражать относительно иска, но указал на отсутствие денежных средств. А в ходе заседания представители СПЗ попросили прекратить производство по заявлению БИБа. Свою позицию они аргументировали тем, что банк может заявить о своих требованиях уже в рамках дела о банкротстве завода.
Тем не менее суд оснований для этого не усмотрел и удовлетворил иск Балтинвестбанка.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.