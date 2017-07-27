При тушении крупного пожара в частном доме в Нефтегорском районе эвакуировано четыре человека

В четверг, 27 июля, в 0:31 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в частном доме в с. Филипповка Нефтегорского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 100 кв. метров. В его тушении участвовали семь человек, которые использовали две единицы техники.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 1:50.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что во время пожара было эвакуировано четыре человека. Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.