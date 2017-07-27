Ночью в центре Самары тушили строительные материалы в гараже

В четверг, 27 июля, в 3:34 в пожарную охрану поступила информация о возгорании строительного материала в гараже на ул. Чернореченская в Ленинском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 50 кв. метров. Его тушили 10 человек, которые использовали две единицы техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 3:54. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возникновения пожара и ущерб устанавливаются.