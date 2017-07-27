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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 подготовила комплексное предложение для бизнеса

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 запускает готовое решение для корпоративных клиентов — "Выгодный комплект". Представителям малого и среднего бизнеса теперь доступно удобное предложение, позволяющее оптимизировать телекоммуникационную инфраструктуру предприятия.

Комплексное решение Tele2 предлагает B2B-клиентам набор услуг для 5 сотрудников за 1900 рублей в месяц. В абонентскую плату включены 3 базовых блока: услуги "Многоканальный номер", "Корпоративная АТС" и "Бизнес-SMS".

Пользователям предложения "Выгодный комплект" доступен одноименный тарифный план. Звонки на номера домашнего региона стоят 90 копеек за минуту. Корпоративные клиенты оператора также могут выбрать любой из открытых для подключения тарифов.

Услуга "Многоканальный номер" предоставляет единый мобильный номер для приема неограниченного количества входящих звонков. Стоимость подключения дополнительного номера составляет 250 рублей. Кроме того, в личном кабинете опции пользователям доступна статистика по звонкам, совершенных с многоканальных номеров.

"Корпоративная АТС" дает возможность повысить эффективность обработки вызовов от клиентов и партнеров. Услуга распределяет входящие клиентские звонки между мобильными номерами сотрудников компании. Стоимость подключения одного дополнительного пользователя составляет 250 рублей в месяц.

Сервис "Бизнес-SMS" позволяет отправлять 500 текстовых сообщений в месяц на номера партнеров и клиентов. Получателями SMS могут быть как абоненты Tele2, так и абоненты других российских операторов сотовой связи. Пользователи услуги управляют рассылками онлайн через личный кабинет: создают новые группы, следят за статусом рассылки, получают отчеты об осуществленных отправлениях и при необходимости увеличивают количество сообщений.

К базовому пакету услуг, входящему в комплексное предложение "Выгодный комплект", клиенты Tele2 могут дополнительно подключить и другие опции. Так, услуга "Городской номер" дает корпоративным клиентам возможность в дополнение к федеральному номеру получить прямой городской. Стоимость этой опции для одной SIM-карты с тарифным планом "Выгодный комплект" составит 3 рубля в сутки.
Корпоративные клиенты Tele2 также могут активировать услугу "Контроль сотрудников", позволяющую определить местоположение работников компании. Кроме того, благодаря опции "Плюс навигация" представителям бизнеса открыт безлимитный доступ к официальным сервисам геолокации "Яндекс. Карты", "Яндекс. Навигатор" и "Яндекс. Транспорт". При пользовании услугой интернет-трафик в сети Tele2 не тарифицируется. За обе опции взимается абонентская плата — 4 рубля в сутки на каждого сотрудника.

Ознакомиться с подробной информацией о комплексном предложении "Выгодный комплект" и оставить заявку на подключение можно на официальном сайте Tele2.

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