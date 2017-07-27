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Образование Общество

Самое интересное из лекции Жореса Алферова в Самарском университете

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 июля, в Самарском университете с лекцией "Альберт Эйнштейн, социализм и современный мир" выступил нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов. Для тех, кто не смог выделить час на одного из самых известных ученых современности, предлагаем самые интересные фрагменты его речи.

Фото: Самарский университет

Эйнштейн и Лермонтов

"Альберт Эйнштейн самый выдающийся, самый любимый ученый для меня, а Михаил Лермонтов — самый любимый поэт. [...]

Альберту Эйнштейну было 26 лет, он был абсолютно незаметным клерком в патентном бюро в Берне, не занимавшимся теоретической физикой. И в 26 лет Эйнштейн опубликовал пять научных работ которые изменили лицо современной физики и современной науки. [...] 

Михаил Лермонтов погиб на дуэли когда ему было 26 лет, и за эти 26 лет он создал огромный пласт поэзии и литературы! [...] 

Я думаю сегодня для нашей молодежи Лермонтов должен быть одним из самых любимых поэтов, поскольку созданные им произведения остаются современными сейчас".

Эйнштейна и социализм

"Альберт Эйнштейн относился с большим интересом, сочувствием к тому эксперименту, который был поставлен в нашей стране. [...]

В 1929 году в заметке, посвященной памяти Ленина, Эйнштейн писал: "Я чту в Ленине человека, который с полным самопожертвованием отдал все свои силы делу осуществления социальной справедливости. Я не считаю его метод целесообразным, но одно бесспорно — подобные ему люди являются хранителями и обновителями совести человечества!", — так Эйнштейн относился к Ленину. [...] 

В 1949 году в журнале "Месячное обозрение" Эйнштейн написал статью "Почему социализм?", в которой описал, что единственным избранным путем развития для человечества может быть только социалистический. [...]

Эйнштейн подчеркивал, что на самом деле капиталистическая экономика появилась не в результате экономического развития! Ведущие мировые державы появились не в результате успешного экономического развития, а в результате войн и завоеваний. Они другим, внеэкономическим путем стали ведущими державами в мире. [...] 

В результате развития капиталистической экономики создается капиталистическая олигархия, чью чудовищную власть демократически организованное общество не может эффективно ограничивать. [...] 

Неограниченная конкуренция ведет к чудовищным растратам труда".

Об атомном оружии

"В 1945 году человечество было поставлено перед фактом кошмарного применения открытий в области физики. [...]

Если бы не было Второй мировой войны, если бы не было опасности создания атомного оружия в гитлеровской Германии, то атомная бомба вообще бы не появилась или появилась бы много-много лет спустя. [...] 

В создании ядерного оружия не было никакой суровой необходимости. [...]

После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки ядерной программе СССР был придан огромный масштаб, который был особенно существенным в тяжелые послевоенные годы. [...]

О развале Советского союза

"Идея создания социалистического общества потерпела поражение в конце 80-х — начале 90-х годов в результате дефектов практической реализации. [...]

Общество, созданное В.И. Лениным, в 90-е годы было разрушено абсолютно малограмотными в современной экономике людьми под абсолютно фальшивыми лозунгами! [...]

Безусловно, от разгрома Советского союза многое потеряло все человечество, в том числе и США! [...]

"Как отметил американский экономист Джеймс Хекман: "Научно-технический прогресс второй половины XX в. полностью определялся соревнованием СССР и США. И очень жаль, что это соревнование закончилось. [...]

О Крыме

"У меня много американских коллег, с которыми мы продолжаем несмотря ни на что сотрудничать. И когда я недавно проводил заседание научно-технического совета фонда Сколково в Крыму, все мои американские коллеги с удовольствием приехали в Крым, и ни для кого не было проблемой, что Крым снова в России".

Полная версия лекции доступна на канале университета в YouTube по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=s9qtwsONnvc

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Последние комментарии

ღТаТаღ ♥♥♥ 31 мая 2017 05:52 Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе №41

Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!

Елена Андреева 26 мая 2017 12:31 Принято решение о ликвидации архитектурно-строительного института в СамГТУ

Конец родному институту. Печально.

Яна Сагатовская 28 марта 2017 12:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Ксения Штефан 25 ноября 2016 07:13 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

Екатерина Шашкина 21 ноября 2016 15:05 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!

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