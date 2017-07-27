Приемное отделение хирургического корпуса больницы им. Пирогова отремонтируют до конца года

Самарская городская клиническая больница №1 имени Н. И. Пирогова ищет подрядчика, который отремонтирует приемное отделение №1 хирургического корпуса. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Согласно аукционной документации, подрядчику предстоит провести демонтажные и отделочные работы, отремонтировать инженерные сети, в том числе лечебного газоснабжения. Все работы должны быть выполнены в течение трех месяцев после заключения контракта, но не позднее 31 декабря 2017 года.
Начальная максимальная стоимость контракта составит 19,9 млн рублей. В качестве источника финансирования называется субсидия за счет средств бюджета Самарской области на проведение капитального ремонта и подготовку помещений под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования в рамках реализации пункта 4.1 перечня мероприятий госпрограммы "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу".
Подрядчика должны определить 18 августа.
Напомним, гостей ЧМ-2018, которым потребуется медпомощь, будут направлять в больницу им. Пирогова.
Последние комментарии
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Спасибо огромное Наталье Геннадьевне за мою прекрасную доченьку!! И двух моих племянников!! Она помогла нам выносить наших деток, было тяжело, но мы справились!