Приемное отделение хирургического корпуса больницы им. Пирогова отремонтируют до конца года

Самарская городская клиническая больница №1 имени Н. И. Пирогова ищет подрядчика, который отремонтирует приемное отделение №1 хирургического корпуса. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, подрядчику предстоит провести демонтажные и отделочные работы, отремонтировать инженерные сети, в том числе лечебного газоснабжения. Все работы должны быть выполнены в течение трех месяцев после заключения контракта, но не позднее 31 декабря 2017 года.

Начальная максимальная стоимость контракта составит 19,9 млн рублей. В качестве источника финансирования называется субсидия за счет средств бюджета Самарской области на проведение капитального ремонта и подготовку помещений под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования в рамках реализации пункта 4.1 перечня мероприятий госпрограммы "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу".

Подрядчика должны определить 18 августа.

Напомним, гостей ЧМ-2018, которым потребуется медпомощь, будут направлять в больницу им. Пирогова.