Бывший начальник продслужбы Второй Общевойсковой армии приговорен к 7,5 годам лишения свободы со штрафом с 3 млн рублей

Во вторник, 25 июля, Приволжский окружной военный суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Самарского гарнизонного военного суда от 28 марта 2017 г. бывшему начальнику продслужбы Второй Общевойсковой армии Андрею Автаеву, признанному виновным в шести эпизодах получения взяток по ч. 2 ст. 290 УК РФ и оставил его без изменения, а жалобу без удовлетворения, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде.

Напомним, что к моменту провозглашения приговора Самарского гарнизонного военного суда от 28 марта 2017 г. Андрей Автаев уже отбывал срок по приговору того же суда от 28 марта 2016 года. Тогда он был признан виновным в получении взятки в крупном размере и приговорил к семи годам колонии строгого режима со штрафом в 2,1 млн руб., лишению воинского звания и запрету на один год занимать руководящие должности на госслужбе и в Вооруженных Силах РФ.

А 28 сентября 2016 г. в Самарский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу поступило уже второе уголовное дело в отношении Автаева. На этот раз следствие обвиняло его в шести преступлениях по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки лично, в виде денег, за попустительство по службе, в значительном размере").

Как сообщали при передаче дела в суд в военном следственном отделе СК РФ по Самарскому гарнизону, по версии следствия, еще шесть подобных преступлений Автаев совершил с 10 сентября 2010 г. по 3 марта 2015 г. в период службы в различных должностях.

В следствии уточняли, что с 10 сентября 2010 г. по 28 февраля 2013 г. Автаев трудился в должности "старший офицер отдела (направлений на общевойсковые армии) Управления планирования и координации материально-технического обеспечения". С 28 февраля по 3 октября 2013 г. был в должности "старший офицер отдела материально-технического обеспечения 2-й гвардейской Общевойсковой армии". И с 3 октября 2013 г. по 3 марта 2015 г. служил в должности "начальник продовольственной службы отдела материально-технического обеспечения 2-й Общевойсковой армии".

Как сообщили в Военном следственном отделе Самарского гарнизона, Автаева обвиняли в том, что, являясь должностным лицом, отвечающим за служебную деятельность начальников продовольственных служб подчиненных войсковых частей Олега Ластовенко, Альберта Алиева, Сергея Хвалова, Вячеслава Манахова, Евгения Пантелеева и Дауда Ибрагимова, он обещал им ослабление контроля (в частности, что допущенные ими упущения по службе не будут иметь негативных последствий), а взамен требовал перечислять на его банковскую карту взятки. Номер карты он направлял подчиненным SMS-сообщениями. Подчиненные переводили ему нужные суммы, так как опасались негативных последствий.

По версии следствия, таким образом Автаев получил от подчиненных более 441 тыс. рублей. В следствии также подчеркивали, что своей вины Автаев не признал.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском гарнизонном военном суде, приговором от 28 марта 2017 г. Андрей Автаев был признан виновным в шести преступлениях по ч. 2 ст. 290 УК РФ и приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей. И по совокупности преступлений (учитывая прежний приговор от 28 марта 2016 года) на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ Автаеву было окончательно назначено семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в органах местного самоуправления и органах военного управления на дваа год со штрафом 3 млн рублей, и с применением ст. 48 УК РФ с лишением воинского звания подполковник.

По данным суда, адвокат осужденного подал на этот приговор апелляционную жалобу, при рассмотрении который Приволжский окружной военный суд 25 июля оставил без изменений, а жалобу без удовлетворения.

В суде уточнили, что с момента провозглашения постановления апелляционной инстанции, приговор суда считается вступившим в законную силу. Но у осужденного есть право обжаловать судебные акты в вышестоящих инстанциях.