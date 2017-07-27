В Кинеле и Красноармейском районе благоустроят места массового отдыха

На сайте госзакупок опубликовано шесть аукционов по поиску подрядчиков, которые приведут в порядок места массового отдыха населения в Кинеле и Красноармейском районе.

Так, в Кинеле победившая компания обязуется благоустроить территорию Детского парка до 29 сентября этого года. На это выделят 3,3 млн руб. из городской казны. Итоги аукциона подведут 18 августа.

14 августа определят победителя, который устроит в поселке Ленинский Красноармейского района дорожное покрытие по улицам 26-го Партсъезда, Новой, Ю. Фучика и Шоссейной, выполнит частичный ремонт асфальтовых дорожек в сквере "Победа" и устроит дорожку в сквере "Выпускников", а также в селе Красноармейское обустроит парк Победы. Эти работы администрация муниципалитета оценила в 3,4 млн рублей.

7 августа подведут итоги еще четырех аукционов. Так, 2,7 млн руб. из районного бюджета пойдут на обустройство территории детской спортивной площадки в поселках Гражданский, Кочетковский, Софинский и Новая Вязовка, благоустройство села Криволучье-Ивановка, мест массового отдыха населения в Колокольцовке и Алексеевском, а также пешеходной зоны и МАФ в Чапаевском. Еще 1,6 млн руб. выделят на освещение улиц в Новопавловке, Каменном Броде, Дергачах, Колывани, Куйбышевском и Встречном.

Кроме того, на благоустройство территории вокруг обелисков "Погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны" в поселках Колыбеловка, Любицкий и Братский, а также села Павловка направят 1,1 млн рублей. Еще 815,8 тыс. руб. пойдет на приведение в порядок мостов через пруд Центральный в Ленинском и через овраг Утиха на улице М. Горького в Андросовке.

Все это подрядчики должны сделать до 1 ноября 2017 года.