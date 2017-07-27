Жительница Жигулевска получила условный срок за организацию двух интимных салонов

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор безработной 28-летней жительнице Жигулевска, которую обвиняли в организации занятия проституцией, сообщает прокуратура Комсомольского района.

Как было установлено, подсудимая создала два интимных салона "Багира" и "Стелла", напечатала визитные карточки для них с номерами телефонов. Визитки она распространила в банях, саунах и гостиницах города. В качестве проституток тольяттинка взяла на работу трех девушек. За час работы они должны были получать 900 руб. за каждого клиента.

В апреле 2017 г. женщину задержали в сауне в Комсомольском районе, когда привезла по заказу трех девушек на выбор, указав стоимость часа оказания интимных услуг в 3 тыс. рублей.

Суд назначил наказание год лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор не вступил в законную силу.