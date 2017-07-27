Жительница Жигулевска получила условный срок за организацию двух интимных салонов

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор безработной 28-летней жительнице Жигулевска, которую обвиняли в организации занятия проституцией, сообщает прокуратура Комсомольского района.
Как было установлено, подсудимая создала два интимных салона "Багира" и "Стелла", напечатала визитные карточки для них с номерами телефонов. Визитки она распространила в банях, саунах и гостиницах города. В качестве проституток тольяттинка взяла на работу трех девушек. За час работы они должны были получать 900 руб. за каждого клиента.
В апреле 2017 г. женщину задержали в сауне в Комсомольском районе, когда привезла по заказу трех девушек на выбор, указав стоимость часа оказания интимных услуг в 3 тыс. рублей.
Суд назначил наказание год лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?
Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!
Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.
Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.