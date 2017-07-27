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Суды Происшествия

Вынесен приговор сторожу, который ударил полицейского, вызванного врачами

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 июля, суд Железнодорожного района Самары вынес приговор самарскому сторожу Александру Заморину. Его обвиняли по ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении сотрудника власти".

Согласно зачитанному в зале суда обвинению, Александр Заморин совершил преступление в мае 2017 г., около 19:00, у здания поликлиники № 13 на ул. Магнитогорской, 5.

Возле здания поликлиники сторож находился в нетрезвом состоянии в сопровождении младшего родственника. Сотрудники поликлиники, обеспокоенные поведением пьяного гражданина, вызвали полицию. На место прибыл наряд ППС из городского отделения МВД. Двое полицейских побеседовали с врачами и собрались выяснять обстоятельства происходящего у Заморина, но тот "не менее трех раз" ударил одного из полицейских левой рукой по голове и плечу. У правоохранителя остались синяки.

Сам сторож вину признал. Правда в суде пояснил, что находился в состоянии стресса. Накануне его престарелая мама-инвалид упала в своем доме и около суток пролежала в коридоре на пути в кухню на полу одна. Он не мог дозвониться до родственницы и бросился ее навестить. А увидев, что с ней произошло, вызвал "скорую". По словам сторожа, последняя не ехала в течение нескольких часов и тогда он отправился в поликлинику попросить врача явиться после работы домой к его маме и помочь. Но договориться с медиком не удалось и "беседа" закончилась вызовом полиции.

В суде сторож раскаялся и просил его простить. С его слов он извинился бы и перед полицейским, но тот в суд не явился, а лишь прислал заявление с просьбой рассмотреть уголовное дело без него.

Суд приговорил сторожа к году лишения свободы условно.

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