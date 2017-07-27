ХК "Лада" в контрольном матче победила "Торос" - 3:1

В контрольном матче, состоявшемся 26 июля, "Лада" со счетом 3:1 победила "Торос" (Нефтекамск).
У волжан заброшенными шайбами отметились Даниил Жарков, Чарльз Геноуэй и Кирилл Дьяков. В серии буллитов, которая никак не влияла на результат, из обеих команд отличиться смог лишь нападающий "Лады" Семен Валуйский. Ворота "Лады" защищал Александр Лазушин.
В Тольятти, 28 июля в 18.30, соперники сыграют еще раз, сообщает официальный сайт клуба.
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