ХК "Лада" в контрольном матче победила "Торос" - 3:1

В контрольном матче, состоявшемся 26 июля, "Лада" со счетом 3:1 победила "Торос" (Нефтекамск).

У волжан заброшенными шайбами отметились Даниил Жарков, Чарльз Геноуэй и Кирилл Дьяков. В серии буллитов, которая никак не влияла на результат, из обеих команд отличиться смог лишь нападающий "Лады" Семен Валуйский. Ворота "Лады" защищал Александр Лазушин.

В Тольятти, 28 июля в 18.30, соперники сыграют еще раз, сообщает официальный сайт клуба.