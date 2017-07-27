В десяти селах Кинельского района отремонтируют дороги

Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района ищет подрядчика, который отремонтирует дороги в десяти селах района. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Контракт предусматривает ремонт дорог местного значения сельских поселений Бобровка, Георгиевка, Домашка, Кинельский, Красносамарское, Комсомольский, Малая Малышевка, Новый Сарбай, Сколково и Чубовка.
Сообщается, что ремонт будет проведен в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области" госпрограммы "Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 годы)".
Начальная максимальная стоимость контракта составляет 23,9 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Кинельского района и Самарской области.
Подрядчика должны определить 14 августа
Последние комментарии
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?