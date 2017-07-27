В десяти селах Кинельского района отремонтируют дороги

Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района ищет подрядчика, который отремонтирует дороги в десяти селах района. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Контракт предусматривает ремонт дорог местного значения сельских поселений Бобровка, Георгиевка, Домашка, Кинельский, Красносамарское, Комсомольский, Малая Малышевка, Новый Сарбай, Сколково и Чубовка. Сообщается, что ремонт будет проведен в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области" госпрограммы "Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 годы)". Начальная максимальная стоимость контракта составляет 23,9 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Кинельского района и Самарской области. Подрядчика должны определить 14 августа